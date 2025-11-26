recherche
Magazines

"Ça commence aujourd'hui" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 200
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 26 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Ce testament qui a fait exploser la famille

L'ouverture d'une succession, au-delà des aspects matériels, révèle souvent des failles, des secrets ou des tensions enfouies au sein des familles.

Les témoignages de Coralie, Valérie, Marie-Laure et Emilio montrent comment l'héritage peut, parfois, bouleverser la confiance et modifier durablement les relations entre proches.

Après le décès de son père, Coralie apprend que la bénéficiaire de l'assurance-vie est sa marraine, autrefois proche de la famille puis disparue de leur vie. Elle découvre avec stupeur que tout l'argent a été versé à cette dernière qui refuse tout contact et explication. Coralie se sent trahie et impuissante face à une situation qu'elle juge profondément injuste. Le silence de sa marraine laisse un goût amer sur la confiance accordée par son père.

15:05 Quelqu'un les espionnait...

Faustine Bollaert accueille aujourd'hui trois invitées aux témoignages glaçants qui ont été épiées à leur insu. Elles ont vécu l'enfer et parfois pendant des années.

Madison a loué un appartement pour un week-end et son propriétaire avait posé une caméra discrète, cachée dans une petite horloge, dans la salle de bain.

Peggy a été espionnée et harcelée par son voisin avec lequel elle entretenait de bons rapports depuis vingt ans.

Marie a été traquée sur la toile par un jeune homme qui a développé une obsession délirante pour elle.

Dernière modification le mercredi, 26 novembre 2025 09:40
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Stars à domicile&quot; vendredi 28 novembre 2025 sur TF1, voici les invités (video)

"Stars à domicile" vendredi 28 novembre 2025 sur TF1, voici les invités (video)

26 novembre 2025 - 11:09

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; mardi 25 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" mardi 25 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

25 novembre 2025 - 17:56

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...