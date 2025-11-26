"Ça commence aujourd'hui" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 26 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Ce testament qui a fait exploser la famille

L'ouverture d'une succession, au-delà des aspects matériels, révèle souvent des failles, des secrets ou des tensions enfouies au sein des familles.

Les témoignages de Coralie, Valérie, Marie-Laure et Emilio montrent comment l'héritage peut, parfois, bouleverser la confiance et modifier durablement les relations entre proches.

Après le décès de son père, Coralie apprend que la bénéficiaire de l'assurance-vie est sa marraine, autrefois proche de la famille puis disparue de leur vie. Elle découvre avec stupeur que tout l'argent a été versé à cette dernière qui refuse tout contact et explication. Coralie se sent trahie et impuissante face à une situation qu'elle juge profondément injuste. Le silence de sa marraine laisse un goût amer sur la confiance accordée par son père.

15:05 Quelqu'un les espionnait...

Faustine Bollaert accueille aujourd'hui trois invitées aux témoignages glaçants qui ont été épiées à leur insu. Elles ont vécu l'enfer et parfois pendant des années.

Madison a loué un appartement pour un week-end et son propriétaire avait posé une caméra discrète, cachée dans une petite horloge, dans la salle de bain.

Peggy a été espionnée et harcelée par son voisin avec lequel elle entretenait de bons rapports depuis vingt ans.

Marie a été traquée sur la toile par un jeune homme qui a développé une obsession délirante pour elle.