"Enquête d'action" vendredi 28 novembre 2025 sur W9 : Délinquance en Haute-Garonne, les gendarmes font la loi !

Vendredi 28 novembre 2025 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui aura pour thème : « Délinquance en Haute-Garonne : les gendarmes font la loi ! ».

Le travail acharné des gendarmes de Haute-Garonne porte ses fruits. En deux ans, la délinquance a reculé : - 2,7 % entre 2022 et 2024. Dans la banlieue sud-est de Toulouse, "Enquête d’action" a suivi le quotidien mouvementé de la brigade de Saint-Orens, qui veille sur 8 communes et leurs 35 000 habitants.

Yannick et Damien se lancent à la poursuite d’un suspect. L’homme aurait cambriolé plusieurs entreprises d’une zone industrielle. Vont-ils le rattraper et réussir à le confondre ? En pleine nuit, le PSIG cible un dangereux criminel. Un mois plus tôt, avec deux complices, il aurait volontairement percuté un véhicule au péage et agressé le conducteur pour lui soutirer de l'argent.

En Haute-Garonne, les violences intrafamiliales sont en forte hausse : +7,7 % en 2024. Il y a 4 ans, la brigade de Saint-Orens a créé une cellule spécialisée pour encourager les victimes à porter plainte. Comme cette mère de famille, sous l’emprise d’un compagnon ivre et violent. L’homme a été dénoncé par sa belle-fille de 17 ans.

À 50 kilomètres au nord de Toulouse, dans le Tarn-et-Garonne, le peloton motorisé de Montauban multiplie les contrôles routiers. Postés à un rond-point très fréquenté, Kévin et Lison interceptent deux jeunes de retour de soirée. Le conducteur, testé positif au cannabis, vient tout juste d’obtenir son permis. Malgré ses protestations, la sanction sera impitoyable : permis annulé !