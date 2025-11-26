recherche
"90' Enquêtes" en immersion avec les gendarmes de Haute-Garonne vendredi 28 novembre 2025 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 175
Vendredi 28 novembre 2025 à 21:25, TMC diffusera un numéro inédit du magazine "90' Enquêtes" : « Cambrioleurs, chauffards et fêtards : opération choc pour les gendarmes de Haute-Garonne ».

90' Enquêtes vous emmène sur les bords de la Garonne, avec l'une des plus grandes Compagnies de gendarmerie de France.

De Toulouse, on connaît surtout son surnom, la Ville Rose, ou son club du rugby, le Stade toulousain, qui fait vibrer tout le pays. Mais la métropole cache aussi plusieurs unités de gendarmes, parmi les plus sollicitées du pays. Découvrez notamment les 22 hommes du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie), entraînés à toutes les situations. À la tête de l'unité, Stéphane, un ancien du GIGN qui vient tout juste de prendre le commandement de ces unités.

90' Enquêtes suit aussi le quotidien du peloton motorisé. La spécialité de ces gendarmes en moto : les infractions de la route. Et avec des millions de voitures qui empruntent, chaque jour, les grands axes entre Toulouse et sa banlieue, les motards ont de quoi faire, parfois même des délits de fuite ahurissants.

Les banlieues autour de Toulouse sont le refuge de familles venues chercher le calme et la tranquillité dans des quartiers pavillonnaires. Mais, depuis quelques années, elles sont victimes de cambriolages, de jour comme de nuit. Découvrez comment certains habitants sûrs qu'un voleur vient de s'introduire dans leur domicile sont tétanisés à l'idée de rentrer chez eux.

Bienvenue dans le quotidien de cinq brigades qui veillent nuit et jour pour protéger les 820 000 habitants de la ville rose et de son agglomération.

Suivez nous...