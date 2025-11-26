"M comme Maison" en Corse vendredi 28 novembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

Vendredi 28 novembre 2025 à 20:35 sur T18, Stéphane Thebaut vous proposera de revoir un numéro du magazine "M comme maison" dans lequel il vous emmène à Strasbourg.

Une émission hebdomadaire, animée par Stéphane Thebaut, le présentateur du magazine de référence de l'univers de la Maison et de l'Art de Vivre depuis 22 ans.

Une émission dédiée à l'architecture, la décoration, l'artisanat et l'art de vivre en général qui offre un panorama varié de sujets en rapport avec l'habitat : tendances actuelles de la décoration, visite d'intérieurs à la décoration et/ou l'architecture exceptionnelle, rencontre avec des artisans d'art…

M comme Maison vous emmène cette semaine en Corse, la célèbre île de beauté que tant de pays nous envient. Notre périple se déroulera dans le Sud. Un territoire aux paysages montagneux et au littoral exceptionnel avec de multitudes plages et criques paradisiaques. C'est aussi dans cette partie de l'île que se situent les très populaires villes de Bonifacio, Porto-Vecchio ou encore Sartène un peu plus dans les terres. Autrement dit, un environnement de toute beauté.

Stéphane nous fera découvrir un domaine au cadre bucolique où plusieurs bergeries ont été rénovées dans le respect de l'architecture traditionnelle. Plus récemment, un hôtel vient d'y être également créé, offrant suites et chambres de standing toujours dans un esprit très authentique. Paul Canarelli, et sa fille Santa qui gère aussi le domaine, nous en font la visite

Comme chaque semaine, nous retrouverons l'équipe d'architectes : aujourd'hui c'est Stéphane Millet qui sera aux manettes de la rubrique Changer. Il aidera Sandra qui a besoin de réaménager le long couloir d'entrée de son appartement.

Nous ferons également un saut en île France, le temps de découvrir la rénovation d'une maison de ville qui après 9 mois de travaux a retrouvé confort et caractère !

Et puis nous ferons la connaissance d'Antoine, propriétaire avec son frère d'une ferme/auberge, où ils accueillent des hôtes dans une ambiance typiquement corse.