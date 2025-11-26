"Les maternelles XXL" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 26 novembre 2025 :
J’ai quitté mon mari pour une femme
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Un thriller de l’Avent à savourer jusqu’à Noël
- La voltige, une autre discipline équestre
- Au secours, j’ai découvert que mon ado fume !
- La vie affective, cela s’apprend dès la maternelle
- L’enquête sur les dérives du périscolaire à Paris
- Faut-il faire le lit de nos enfants ?
- Conseils médicaux sur Tiktok : attention danger !
- Les confidences d’une femme en colère
- Jusqu’où faut-il féliciter les pères ?