"Les maternelles XXL" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 178
Mercredi 26 novembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 26 novembre 2025 :

J’ai quitté mon mari pour une femme

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Un thriller de l’Avent à savourer jusqu’à Noël
  • La voltige, une autre discipline équestre
  • Au secours, j’ai découvert que mon ado fume !
  • La vie affective, cela s’apprend dès la maternelle
  • L’enquête sur les dérives du périscolaire à Paris
  • Faut-il faire le lit de nos enfants ?
  • Conseils médicaux sur Tiktok : attention danger !
  • Les confidences d’une femme en colère
  • Jusqu’où faut-il féliciter les pères ?
Dernière modification le mercredi, 26 novembre 2025 15:51
Suivez nous...