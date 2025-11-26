recherche
"28 minutes" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 26 novembre 2025
"28 minutes" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 26 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mercredi 26 novembre 2025 :

Impasse au Parlement : la France risque-t-elle de se retrouver sans budget en 2026 ?

La semaine dernière, le volet "recettes” du projet de loi de finances (PLF) a été rejeté par l’ensemble des députés, à l’exception d’une seule voix. Ce fait est inédit sous la Ve République. Le texte initial a donc été renvoyé le 24 novembre au Sénat. Contrairement à l'Assemblée nationale, il y a une majorité claire au Sénat, ce qui devrait faciliter le vote prévu le 15 décembre sur le PLF. Ensuite, un compromis devra être trouvé en commission mixte paritaire pour soumettre à nouveau le texte aux deux chambres, une ultime fois, et cela, avant le 23 décembre, date butoir. Le PLFSS (projet de loi de financement de la Sécurité sociale) est, quant à lui, voté ce mercredi 26 novembre par le Sénat, et devrait atterrir en commission mixte paritaire dès ce soir.

Pour comprendre ce blocage politique, 28 Minutes reçoit  le constitutionnaliste Benjamin Morel.

Retour du service militaire : les Français prêts à faire face à la menace de guerre ?

Le service militaire pourrait-il faire son retour en France ? Emmanuel Macron se rendra jeudi 27 novembre sur le site de l’armée de terre à Varces, en Isère, où il devrait prononcer un discours réaffirmant “l’importance de la préparation de la Nation, et de ses forces morales, face aux menaces croissantes”, selon l’Élysée. La semaine dernière, le chef d’état-major des armées, Fabien Mandon, avait déclaré, lors du congrès des maires de France, que notre pays devait être prêt à "accepter de perdre ses enfants" face à la menace russe. Ce renouveau du service militaire pourrait prendre la forme d’un service national volontaire. 2 000 à 3 000 personnes seraient concernées dans un premier temps pour une durée d’engagement de dix mois, d’après plusieurs sources.

Xavier Mauduit revient sur la grève nationale de trois jours en Belgique contre la "casse sociale" du gouvernement pour nous raconter la première grève générale belge qui date de 1893.

Marie Bonnisseau nous raconte une nouvelle diplomatie, celle du sushi, sur fond de tensions entre le Japon et la Chine.

Dernière modification le mercredi, 26 novembre 2025 16:01
