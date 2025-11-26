recherche
Magazines

"C ce soir" mercredi 26 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 26 novembre 2025 301
"C ce soir" mercredi 26 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 26 novembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 26 novembre 2025 :

Karim Rissouli recevra Amine Kessaci, militant politique français engagé dans la lutte contre le narcotrafic des quartiers Nord de Marseille, fondateur de l’Association Conscience.

Défense nationale  L'affaire de tous ?

À la veille du grand retour du service militaire, qui devrait être annoncé demain par Emmanuel Macron… Un service volontaire, mais qui raconte bien le changement d’époque que nous traversons où la guerre redevient une réalité concrète…

Faut-il oui ou non remettre l’armée au cœur de la Nation comme le pense Emmanuel Macron ?

Les invités de Karim Rissouli :

Bénédicte Chéron, historienne.

Romain Huët, sociologue.

Jean-Marie Bockel, ex-secrétaire d'État à la Défense.

Marc Péré, maire, DVG de L'Union.

Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine.

Dernière modification le mercredi, 26 novembre 2025 21:05
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 27 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 jeudi 27 novembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

26 novembre 2025 - 21:20

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" mercredi 26 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

26 novembre 2025 - 15:59

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 27 novembre 2025 sur France 2, sommaire du maga…

25 novembre 2025 - 09:31 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...