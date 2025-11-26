"C ce soir" mercredi 26 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 26 novembre 2025 à 22:40 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 26 novembre 2025 :

Karim Rissouli recevra Amine Kessaci, militant politique français engagé dans la lutte contre le narcotrafic des quartiers Nord de Marseille, fondateur de l’Association Conscience.

Défense nationale • L'affaire de tous ?

À la veille du grand retour du service militaire, qui devrait être annoncé demain par Emmanuel Macron… Un service volontaire, mais qui raconte bien le changement d’époque que nous traversons où la guerre redevient une réalité concrète…

Faut-il oui ou non remettre l’armée au cœur de la Nation comme le pense Emmanuel Macron ?

Les invités de Karim Rissouli :

Bénédicte Chéron, historienne.

Romain Huët, sociologue.

Jean-Marie Bockel, ex-secrétaire d'État à la Défense.

Marc Péré, maire, DVG de L'Union.

Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine.