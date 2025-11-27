recherche
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 27 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié jeudi 27 novembre 2025
Ce jeudi 27 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Lui, la prison et moi

Il est incarcéré. Elle est dehors. Entre eux : des murs, des règles, des doutes… mais aussi de l’espoir.

Faustine Bollaert propose une plongée au cœur de relations mises à l’épreuve par l’enfermement avec ses invitées.

15:05 Réseaux de prostitution, trafic de drogue : le cri d'alarme de ces mamans désemparées !

Trois mamans brisées témoignent sur le plateau.

À 15 ans, sa fille a été embrigadée par un garçon dont elle est tombée amoureuse. Il lui a présenté d’autres personnes plus âgées qui l’ont séquestrée et forcée à se prostituer pendant 1 mois. Nadège et sa famille ont monté un plan pour la récupérer en se faisant passer pour un faux client.

Enrôlée dans un réseau de prostitution, Sabine n'a pas revu sa fille depuis 2 ans. Sabine l’a récupérée plusieurs fois en mauvais état, mais elle disparaît à nouveau à chaque fois. Désemparée, elle veut lancer un cri d'amour à sa fille.

Le fils de Karine, Hugo, 21 ans, très sensible et consommateur de cannabis, s’est laissé embrigader dans un réseau de trafic de drogue à Marseille. Elle a tout découvert quand Hugo a été tué d’une balle dans la tête en mai 2023. Elle témoigne pour mettre en garde les parents et donner du sens à la mort de son fils.

Des histoires fortes en émotions...

Suivez nous...