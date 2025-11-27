"Complément d'enquête" sur la chaîne CNews jeudi 27 novembre 2025 sur France 2

Jeudi 27 novembre 2025 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un numéro inédit de "Complément d'enquête" qui propose cette semaine un document sur la chaine d'informations CNews.

La première chaîne d’information en continu de France est aussi la reine des clashs et des polémiques. Ses détracteurs l'accusent de tenir une ligne éditoriale conservatrice portée sur certains sujets comme l’immigration, l'islam et l'insécurité, voire de manipuler des faits. Qu'en est-il ?

Après la saga Lagardère, l’empire Patrick Drahi–BFMTV, ou encore le portrait de Stéphane Courbit, "Complément d’enquête" poursuit sa collection de documents d’investigation sur le pouvoir médiatique.

CNews est devenue la première chaîne d’information en continu de France en un temps record, avec des pics à plus d’un million de téléspectateurs. En tête des audiences, elle est aussi la reine des clashs et des polémiques.

La plus épinglée par le gendarme de l’audiovisuel pour "manque de rigueur et d’honnêteté", régulièrement accusée par ses détracteurs de tenir une ligne éditoriale conservatrice et très portée sur l’immigration, elle est pourtant devenue incontournable dans le paysage médiatique et se défend de toute tentative de désinformation.

Objectif économique ou mission politique ?

Avec Europe 1 et Le Journal du dimanche, la chaîne forme désormais un influent groupe de média, avec des figures de proues puissantes, comme Pascal Praud ou le controversé Jean-Marc Morandini.

En coulisse, le milliardaire Vincent Bolloré, qui entend bien peser sur l’opinion. Son objectif est-il purement économique comme il l’affirme ou cache-t-il une mission politique ?

Des décibels et des dérapages

Des habitués des plateaux enflammés de la chaîne, comme l’avocat marqué à droite Gilles-William Goldnadel, l’ancien secrétaire d’État socialiste André Vallini ou le député macroniste Karl Olive ont accepté de raconter aux équipes de "Complément d'enquête" la "méthode CNews" : du débat, des décibels… et des dérapages.

Pendant plusieurs mois, "Complément d’enquête" a analysé des centaines d’heures d’antenne, rencontré des témoins de premier plan et récupéré de nombreux documents internes pour tenter de comprendre le succès de CNews.

Des consignes éditoriales ?

Le magazine révèle les étonnantes consignes données aux journalistes de la chaîne en pleine campagne présidentielle ; d’anciens proches, mais aussi des salariés actuels, dévoilent les "obsessions" de Pascal Praud, présentateur vedette au style pour le moins offensif, devenu symbole d’une chaîne où immigration, islam et insécurité font régulièrement la une. Chiffres à l’appui, à l’aide de données compilées et décryptées par l’ONG Reporters Sans Frontières, le magazine "Complément d'enquête" analyse la ligne éditoriale d’une chaîne régulièrement qualifiée de chaîne d’opinion, parfois accusée de manipuler des faits.

Révélations, documents et témoignages inédits : "Complément d’enquête" sur une télévision qui prône la liberté d’expression, qualifiée par certains de première chaîne de "désinformation continue".

Une enquête de Lilya Melkonian, Swanny Thiébaud et Pierre-Louis Devais.