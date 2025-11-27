"Les maternelles XXL" jeudi 27 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 27 novembre 2025 :
Enceinte et jeune maman, j’ai été harcelée au travail
Les autres sujets traités dans l'émission :
- À 16 ans, il crée un média 100% positif
- K-pop, la passion des ados
- Emmaillotez les bébés !
- Bienvenue à la crèche
- Congé maternité : quels sont vos droits ?
- Comment rester un couple en devenant parents ?
- Sur internet, attention aux pièges à seniors !
- Les confidences de Théo Curin
- On m’avait dit : les filles, c’est plus calme…