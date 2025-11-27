recherche
"Les maternelles XXL" jeudi 27 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 145
"Les maternelles XXL" jeudi 27 novembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Jeudi 27 novembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire jeudi 27 novembre 2025 :

Enceinte et jeune maman, j’ai été harcelée au travail

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • À 16 ans, il crée un média 100% positif
  • K-pop, la passion des ados
  • Emmaillotez les bébés !
  • Bienvenue à la crèche
  • Congé maternité : quels sont vos droits ?
  • Comment rester un couple en devenant parents ?
  • Sur internet, attention aux pièges à seniors !
  • Les confidences de Théo Curin
  • On m’avait dit : les filles, c’est plus calme…
Dernière modification le jeudi, 27 novembre 2025 15:45
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Suivez nous...