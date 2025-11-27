recherche
Magazines

"28 minutes" jeudi 27 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 151
"28 minutes" jeudi 27 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 27 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 27 novembre 2025 :

L’écrivain maori qui porte le message universel des baleines, ces lanceuses d’alerte

Après "La baleine tatouée", paru en 1987, l'écrivain maori néo-zélandais Witi Ihimaera publie sa suite, avec "Le pacte des baleines" (éditions Au vent des îles). Il nous emmène de Marseille à l'île de Rurutu, en Polynésie française, chemin migratoire des cétacés. Conte écologique mêlant humour et culture traditionnelle, ce livre suit le fil de la migration des baleines dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique.

Il est ce soir l'invité de 28 Minutes.

Guerre en Ukraine : une paix en vue sous influence russe ?

La fin de la guerre en Ukraine est-elle proche alors que le conflit va entrer dans sa quatrième année ? La semaine dernière, un plan de paix, en 28 points, corédigé par les États-Unis et la Russie, a été proposé à l'Ukraine. Un plan où l'Ukraine était contrainte de céder les territoires déjà occupés par la Russie, la Crimée et une partie des quatre oblasts du sud-est. Ce plan a servi de base à des négociations à Genève, ce week-end, entre Américains et Ukraniens. Après ces pourparlers, il a été réduit à 19 points avec notamment la suppression de la réduction de l'armée ukrainienne. La Russie prend déjà ses distances avec cette dernière version, qui lui est moins favorable.

Xavier Mauduit raconte l’histoire de la "Hong Kong Fire Brigade" créée en 1868 après qu'un terrible incendie a fait au moins 55 morts.

Marie Bonnisseau s'envole aux États-Unis où le ministre des Transports lutte contre les incivilités dans les avions américains.

Dernière modification le jeudi, 27 novembre 2025 15:51
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La chanson secrète&quot; bientôt de retour sur TF1, les prochains invités de Nikos Aliagas

"La chanson secrète" bientôt de retour sur TF1, les prochains invités de Nikos Aliagas

27 novembre 2025 - 16:19

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; samedi 29 novembre 2025 sur TFX : Les secrets du cadavre sans tête

"Chroniques criminelles" samedi 29 novembre 2025 sur TFX : Les secrets du cadavre sans tête

27 novembre 2025 - 16:12

A ne pas manquer...

&quot;Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après&quot; sur M6 samedi 29 novembre 2025 (vidéo)

"Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 …

27 novembre 2025 - 14:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...