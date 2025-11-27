"Chroniques criminelles" samedi 29 novembre 2025 sur TFX : Les secrets du cadavre sans tête

Samedi 29 novembre 2025 à 21:05, TFX rediffusera le numéro du magazine "Chroniques criminelles" consacré à l’affaire Anne-Marie Richy.

En août 2017, dans les Yvelines, deux promeneuses poussent un hurlement. Près d’un terrain vague, elles viennent de découvrir les restes d’un corps, démembré et calciné…

Un mois et demi plus tard, à 30 km de là, un homme inquiet pousse la porte du commissariat : sa compagne de 68 ans a mystérieusement disparu…

Les policiers ne le savent pas encore, mais ces deux événements sont le point de départ d’une enquête hors-norme, mêlant sexe, mensonges et jalousie…

Principaux intervenants :