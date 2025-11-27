recherche
Magazines

"C ce soir" jeudi 27 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 27 novembre 2025 341
"C ce soir" jeudi 27 novembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 27 novembre 2025 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 27 novembre 2025 :

Russie  La menace intérieure ?

Karim Rissouli reçoit en plateau :

Andreï Kozovo, historien.

Nicolas Quenel, journaliste d’investigation.

Kévin Limonier, géopolitologue.

Pascal Confavreux, porte-parole du Quai d’Orsay.

Elena Volochine, grand reporter.

Sabine Dullin, historienne.
Dernière modification le jeudi, 27 novembre 2025 19:44
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Télématin&quot; vendredi 28 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

"Télématin" vendredi 28 novembre 2025, les invités de Mélanie Tavarant & Samuel Ollivier sur France 2

27 novembre 2025 - 21:30

Sur le même thème...

&quot;Chroniques criminelles&quot; samedi 29 novembre 2025 sur TFX : Les secrets du cadavre sans tête

"Chroniques criminelles" samedi 29 novembre 2025 sur TFX : Les secrets du cadavre sans tête

27 novembre 2025 - 16:12

A ne pas manquer...

&quot;Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après&quot; sur M6 samedi 29 novembre 2025 (vidéo)

"Notre-Dame de Paris - Les grandes retrouvailles 25 ans après" sur M6 …

27 novembre 2025 - 14:01 Divertissements

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...