"Ça commence aujourd'hui" vendredi 28 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce vendredi 28 novembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Usurpation d'identité : on leur a volé toute leur vie !

Ce numéro de "Ça commence aujourd'hui" va vous plonger au cœur d’un cauchemar moderne. Une simple fuite de données, un clic malheureux, un document subtilisé… et tout bascule. Pour des milliers de personnes chaque année, l’usurpation d’identité n’est pas qu’un délit numérique : c’est une véritable déflagration qui emporte leur intimité, leurs économies, parfois même leur réputation.

Comment réagir quand quelqu’un utilise votre nom pour contracter des crédits, commettre des fraudes, ou mener une double vie à votre place ? Comment se reconstruire lorsque votre propre identité vous échappe ?

Faustine Bollaert reçoit en plateau des victimes d'usurpation d'identité.

15:05 Troubles alimentaires : elles se battent pour que leur bébé parvienne à manger

Pour clôturer cette semaine consacrée à la justice, Faustine Bollaert reçoit sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” les proches de Marie-Thérèse Bonfanti, disparue il y a presque 40 ans.

Le 22 mai 1986 à Pontcharra en Isère, Marie-Thérèse Bonfanti, 25 ans et maman de deux jeunes enfants, disparaît au cours d’une livraison de journaux. Très vite, les soupçons se tournent vers Yves Chatain, 21 ans, propriétaire de la maison devant laquelle la voiture de Marie-Thérèse avait été retrouvée garée ce jour-là.

Avec beaucoup de d’émotion, la famille de Marie-Thérèse a accepté de témoigner de la femme aimée qu’elle était.