"28 minutes" vendredi 28 novembre 2025, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce vendredi 28 novembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes : Pascal Blanchard, historien, Isabelle Saporta, essayiste et éditorialiste, Noémie Halioua, essayiste, et le dessinateur de presse Thibault Soulcié.

Bardella à l’Élysée : un sondage en forme d’électrochoc ?

Les chiffres sont à manier avec précaution, mais pour la première fois une enquête d’opinion donne Jordan Bardella favori à l’élection présidentielle. Réalisé un an et demi avant le scrutin, ce sondage de l’institut Odoxa montre que face à n’importe quel de ses adversaires (Édouard Philippe, Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon) au second tour, le président du RN l’emporterait largement.

Service militaire volontaire : un facteur de cohésion nationale ?

Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi le retour du service militaire en France, qui avait disparu depuis 1997. Ce service national volontaire (SNV), d’une durée de dix mois, entrera en vigueur l’été prochain. Les volontaires, entre 18 à 25 ans, serviront “exclusivement sur le territoire national”. Cette décision semble séduire les citoyens : 8 Français sur 10 approuvent le nouveau dispositif, selon un sondage Odoxa.

Renaud Dély reçoit Laurent Galmot, auteur, producteur en pop culture. Il nous plonge dans l’histoire des objets et jouets phares de notre enfance dans "Phénomènes de cour de récré. Encyclopédie des jouets qui ont été à la mode...un jour" (Ynnis Editions).

Qui mène la diplomatie américaine aujourd’hui ? Steve Witkoff, émissaire spécial de Donald Trump chargé de négocier la paix en Ukraine et de connivence avec le Kremlin, selon Bloomberg, ou Marco Rubio, secrétaire d’État américain, plus sceptique face à Vladimir Poutine ? C’est le duel de la semaine de Frédéric Says.

Rachida Dati, candidate à la mairie de Paris qui s’affiche en jean, talons et gilet jaune d’éboueur, pour dénoncer la saleté dans les rues parisiennes. Cette vidéo a été visionnée plus de 5 millions de fois à ce jour et a fait l’objet de nombreuses parodies sur les réseaux sociaux : c’est le "point com" de Natacha Triou.

Enfin, ne manquez pas la une internationale sur le suspect de la fusillade à Washington contre des gardes nationaux, les photos de la semaine soigneusement sélectionnées par les invités de l'émission, ainsi que le "Monde des choses" de David Castello-Lopes sur le basilic.