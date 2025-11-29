recherche
Magazines

"Grands Reportages" : Beauté fatale à petits prix, samedi 29 novembre sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 29 novembre 2025 163
"Grands Reportages" : Beauté fatale à petits prix, samedi 29 novembre sur TF1

Samedi 29 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Beauté fatale à petits prix » un documentaire inédit réalisé par Agnès Delmotte.

C'est l'une des grandes tendances du moment, la cosmétique à petit prix. Partout en France, des boutiques fleurissent. Sur les réseaux sociaux les influenceurs beauté se multiplient... et les ados les suivent. Comme Suzie, 17 ans, qui applique chaque matin une "routine beauté" minutieuse, avec jusqu'à 20 produits différents sur le visage. Addict aux crèmes, mascaras et autres produits low cost, l'adolescente se fournit, entre autres, dans les nouveaux supermarchés " discount " de la cosmétique.

Mais que cachent ces produits de beauté bon marché ? Comment arrivent-ils à négocier de tels prix ? Maquillages, crèmes anti-rides ou parfums... Sont-ils vraiment bons pour notre santé ?

Une équipe de "Grands Reportages" a mené l'enquête.

Parmi les stars du marché, l'enseigne Normal. Elle possède déjà près de 1000 magasins en Europe. Dans ces supermarchés du low cost, des chips, des bonbons mais aussi de nombreuses crèmes cosmétiques et produits de maquillage sont proposés à des prix défiant toute concurrence. Comment l'enseigne parvient-elle à casser les prix ? Les marques de cosmétiques sont-elles prêtes à casser leurs marges pour être présentes chez Normal ? Ou ces produits sont-ils des fins de stock ? L'équipe de "Grands Reportages" a enquêté.

Longtemps réservé au luxe, le parfum fait lui aussi sa révolution. Qui a dit qu'il fallait dépenser une fortune pour sentir bon ? La marque Adopt et ses fragrances à prix mini bouscule les codes de la parfumerie traditionnelle. Mais que cachent réellement ces prix cassés ? La qualité est-elle vraiment au rendez-vous ?

Frédéric Poitou, un ingénieur chimiste reconnu dans le secteur des cosmétiques, a analysé pour "Grands Reportages" tous ces produits utilisés par nos adolescentes. Ses conclusions sont parfois surprenantes.

Il y a un an, Emma, ancienne consommatrice invétérée de cosmétiques low cost, a payé le prix fort… Son visage a été brûlé au second degré à cause de l'accumulation de produits. Aujourd'hui, elle a tout arrêté et consulte régulièrement sa dermatologue, mais les séquelles pourraient être irréversibles.

Une enquête édifiante sur un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur chez nos ados.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Reportages découverte&quot; : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

29 novembre 2025 - 11:56

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

"Reportages découverte" : Des habits... et moi, samedi 29 novembre 2025 sur TF1

29 novembre 2025 - 11:56

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 29 novembre 2025, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 29 novembre 2025, les invités reçus par Léa S…

28 novembre 2025 - 19:20 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...