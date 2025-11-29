"Grands Reportages" : Beauté fatale à petits prix, samedi 29 novembre sur TF1

Samedi 29 novembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Beauté fatale à petits prix » un documentaire inédit réalisé par Agnès Delmotte.

C'est l'une des grandes tendances du moment, la cosmétique à petit prix. Partout en France, des boutiques fleurissent. Sur les réseaux sociaux les influenceurs beauté se multiplient... et les ados les suivent. Comme Suzie, 17 ans, qui applique chaque matin une "routine beauté" minutieuse, avec jusqu'à 20 produits différents sur le visage. Addict aux crèmes, mascaras et autres produits low cost, l'adolescente se fournit, entre autres, dans les nouveaux supermarchés " discount " de la cosmétique.

Mais que cachent ces produits de beauté bon marché ? Comment arrivent-ils à négocier de tels prix ? Maquillages, crèmes anti-rides ou parfums... Sont-ils vraiment bons pour notre santé ?

Une équipe de "Grands Reportages" a mené l'enquête.

Parmi les stars du marché, l'enseigne Normal. Elle possède déjà près de 1000 magasins en Europe. Dans ces supermarchés du low cost, des chips, des bonbons mais aussi de nombreuses crèmes cosmétiques et produits de maquillage sont proposés à des prix défiant toute concurrence. Comment l'enseigne parvient-elle à casser les prix ? Les marques de cosmétiques sont-elles prêtes à casser leurs marges pour être présentes chez Normal ? Ou ces produits sont-ils des fins de stock ? L'équipe de "Grands Reportages" a enquêté.

Longtemps réservé au luxe, le parfum fait lui aussi sa révolution. Qui a dit qu'il fallait dépenser une fortune pour sentir bon ? La marque Adopt et ses fragrances à prix mini bouscule les codes de la parfumerie traditionnelle. Mais que cachent réellement ces prix cassés ? La qualité est-elle vraiment au rendez-vous ?

Frédéric Poitou, un ingénieur chimiste reconnu dans le secteur des cosmétiques, a analysé pour "Grands Reportages" tous ces produits utilisés par nos adolescentes. Ses conclusions sont parfois surprenantes.

Il y a un an, Emma, ancienne consommatrice invétérée de cosmétiques low cost, a payé le prix fort… Son visage a été brûlé au second degré à cause de l'accumulation de produits. Aujourd'hui, elle a tout arrêté et consulte régulièrement sa dermatologue, mais les séquelles pourraient être irréversibles.

Une enquête édifiante sur un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur chez nos ados.