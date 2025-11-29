recherche
"13h15 le samedi" avec Bastien Campistron, gardien d'un monde sauvage sur l'île Raymond ce 29 novembre sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié samedi 29 novembre 2025
"13h15 le samedi" avec Bastien Campistron, gardien d'un monde sauvage sur l'île Raymond ce 29 novembre sur France 2

Au sommaire de "13h15 le samedi" ce 29 novembre 2025 sur France 2, une rencontre avec Bastien Campistron, gardien d'un monde sauvage en Gironde.

Sur l'île de Raymond, en Gironde, Bastien Campistron assiste à la renaissance d'une nature sauvage. Sur cette terre longtemps cultivée, le photographe animalier témoigne de la présence d'une faune remarquable depuis son retour à l'état naturel.

"13h15 le samedi" est allé à la rencontre d'un passionné du monde sauvage et de la photographie. Le royaume de Bastien Campistron est en Gironde et s’appelle l’île de Raymond, où d’anciennes cultures de maïs ont été rendues à la nature.

Bastien a vu la biodiversité refleurir et les animaux peu à peu revenir dans ce qui était devenu un désert écologique. Depuis des années, il recense et photographie la faune sauvage qui traverse la réserve. Parmi les animaux, une espèce qui prolifère et fait des dégâts aux alentours : le sanglier.

Un reportage signé Florence Helleux, Félix Albert et Smaïn-Morgan Belhadj-Tahar / Kartagen.

Suivez nous...