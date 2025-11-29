"Wheeler Dealers France" : restauration d'une Renault Mégane 2.0 16v sur RMC Découverte lundi 1er décembre 2025

Lundi 1er décembre 2025 à 21:10, RMC Découverte diffusera le 13ème épisode inédit de la 10ème saison de "Wheeler Dealers France" qui sera consacré à la Renault Mégane 2.0 16v.

Dans cette nouvelle saison événementielle, Aurélien et Gerry se retrouvent pour redonner vie à une sélection de voitures emblématiques ! Gerry, négociateur hors pair, parcourt la France à la recherche des plus beaux modèles sur le marché de l'occasion. Aurélien, mécanicien expert, met tout en œuvre pour restaurer les trouvailles de Gerry avec un objectif clair : les revendre au meilleur prix et réaliser des bénéfices exceptionnels !

Cette nouvelle saison de Wheeler Dealers France marque un tournant spécial : nous célébrons la 100ème émission de l'un des plus célèbres programmes « moteur » du PAF avec la restauration d'un véhicule pas tout à fait ordinaire... une limousine !

Mais ce n'est pas tout : d'autres véhicules légendaires tels que la BMW 323 ti Compact et la Renault Clio V6 sont au cœur de cette saison palpitante. Notre duo de choc, Aurélien et Gerry, relèvera les défis les plus ambitieux, promettant des moments de pure passion automobile !

Épisode 10x13 • Renault Mégane 2.0 16v

Gerry mise sur une petite bombe française : la Renault Mégane Coupé 2.0 16v ! Lancée en 1995, cette version sportive de la populaire Mégane cache sous son capot le même bloc moteur que la mythique Clio Williams : un 2.0 16 soupapes de 150 chevaux. Avec à peine 1 095 kg sur la balance, un châssis affûté et un train avant ultra précis, elle offre des sensations dignes d’une vraie GTI des années 90 : 0 à 100 en 8,6 secondes, 215 km/h en pointe, et un comportement joueur à souhait.

Mais à 3 800 €, l’affaire cache bien des défis : boîte de vitesses qui siffle, moteur qui coupe en virage, injecteurs encrassés, et look trop modifié qu’il va falloir remettre d’origine. Pour espérer la revendre autour de 8 000 €, Aurélien devra fiabiliser la mécanique et sublimer son caractère sportif sans trahir son authenticité.

Un vrai défi à la française entre performance, nostalgie et savoir-faire mécanique. Car si le duo réussit son pari, cette Mégane pourrait bien s’imposer comme l’une des sportives les plus désirées de sa génération !