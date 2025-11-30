"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, saison 13, épisode 2 ce 30 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 30 novembre 2025 sur France 2, le deuxième épisode de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

Cette série inédite de "13h15 le dimanche" part à la rencontre de Français bien décidés à se faire entendre. Ils se battent au quotidien pour garder leur école, sauver leur commerce, développer leur exploitation...

Saison 13 • Épisode 2

Monique et Catherine se battent chacune pour sauver leur commerce, leur entreprise, des emplois, et à chaque fois un peu l’histoire d’une vie.

Max se relève les manches pour aider des éleveurs en difficulté.

Et puis il y a les heureux, qui doivent se montrer à la hauteur du défi : la verrerie iconique Duralex, près d’Orléans, reprise par ses salariés en 2024. Ils viennent d’obtenir 20 millions d’euros de promesses de dons en 24h, alors qu’ils n’en demandaient que cinq…

Un épisode signé Aline Hoorpah et Juliette Bondil coordonné par Edouard Mounier.