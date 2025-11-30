recherche
Magazines

"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, saison 13, épisode 2 ce 30 novembre 2025 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 30 novembre 2025 333
"13h15 le dimanche" : Le feuilleton des Français, saison 13, épisode 2 ce 30 novembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15 le dimanche" ce 30 novembre 2025 sur France 2, le deuxième épisode de la 13ème saison de la série documentaire "Le feuilleton des Français".

Cette série inédite de "13h15 le dimanche" part à la rencontre de Français bien décidés à se faire entendre. Ils se battent au quotidien pour garder leur école, sauver leur commerce, développer leur exploitation...

Saison 13  Épisode 2

Monique et Catherine se battent chacune pour sauver leur commerce, leur entreprise, des emplois, et à chaque fois un peu l’histoire d’une vie.

Max se relève les manches pour aider des éleveurs en difficulté.

Et puis il y a les heureux, qui doivent se montrer à la hauteur du défi : la verrerie iconique Duralex, près d’Orléans, reprise par ses salariés en 2024. Ils viennent d’obtenir 20 millions d’euros de promesses de dons en 24h, alors qu’ils n’en demandaient que cinq…

Un épisode signé Aline Hoorpah et Juliette Bondil coordonné par Edouard Mounier.

Dernière modification le dimanche, 30 novembre 2025 11:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

30 novembre 2025 - 14:14

Sur le même thème...

&quot;C Politique&quot; dimanche 30 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 30 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

30 novembre 2025 - 14:13

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...