recherche
Magazines

"Beau Geste" dimanche 30 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 30 novembre 2025 255
"Beau Geste" dimanche 30 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 30 novembre 2025 à 22:55, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure s'entretient avec Jonathan Cohen à l'occasion de la sortie du film "L’Âme Idéale" le 17 décembre au cinéma.

Pierre Lescure rencontre l'homme derrière les griffes de WolverineHugh Jackman. Il est de retour au cinéma dans un drame musical "Sur un air de blues" le 31 décembre au cinéma.

Beau Geste va vous faire découvrir que les productions mondiales font de plus en plus appel à nos sorciers français des effets spéciaux.

Dans son « petit beau geste », Alexandra Boquet est allée voir la version théâtrale des "Demoiselles de Rochefort" et nous conseille un road-movie féministe "Silver Star".

L'un des cinéastes français les plus controversés, Abdellatif Kechiche, revient 8 ans après son dernier film avec "Mektoub my Love : Canto Due". Les années passent, les polémiques restent, Beau Geste a enquêté. 

L'actrice et réalisatrice Romane Bohringer passera prendre un café...

Dernière modification le dimanche, 30 novembre 2025 11:50
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 30 novembre 2025 sur France 2

30 novembre 2025 - 14:14

Sur le même thème...

&quot;C Politique&quot; dimanche 30 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

"C Politique" dimanche 30 novembre 2025, sommaire & invités reçus par Thomas Snégaroff sur France 5

30 novembre 2025 - 14:13

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 30 novembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

29 novembre 2025 - 20:38 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...