"Beau Geste" dimanche 30 novembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 30 novembre 2025 à 22:55, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure s'entretient avec Jonathan Cohen à l'occasion de la sortie du film "L’Âme Idéale" le 17 décembre au cinéma.

Pierre Lescure rencontre l'homme derrière les griffes de Wolverine : Hugh Jackman. Il est de retour au cinéma dans un drame musical "Sur un air de blues" le 31 décembre au cinéma.

Beau Geste va vous faire découvrir que les productions mondiales font de plus en plus appel à nos sorciers français des effets spéciaux.

Dans son « petit beau geste », Alexandra Boquet est allée voir la version théâtrale des "Demoiselles de Rochefort" et nous conseille un road-movie féministe "Silver Star".

L'un des cinéastes français les plus controversés, Abdellatif Kechiche, revient 8 ans après son dernier film avec "Mektoub my Love : Canto Due". Les années passent, les polémiques restent, Beau Geste a enquêté.

L'actrice et réalisatrice Romane Bohringer passera prendre un café...