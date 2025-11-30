"Reportages découverte" : C'est le cuir qu'ils préfèrent, dimanche 30 novembre 2025 sur TF1

Dimanche 30 novembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « C'est cuir qu'ils préfèrent », un documentaire réalisé par Elisabeth Bonnet.

En France, ils sont encore 130 000 à travailler le cuir, dans les métiers de la tannerie, la maroquinerie, la sellerie ou encore la ganterie. Porté par l'industrie du luxe, le secteur recrute car les hommes et les femmes de la filière cuir constituent un véritable patrimoine humain reconnu à travers le monde. L'industrie française du cuir est l'une des plus réputée de la planète.

Durant plus d'un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi ceux qui ont la passion du cuir chevillée au corps.

Olivier Fabre est l'héritier de l'une des dernières ganteries de Millau dans l'Aveyron, reconnue dans le monde entier pour ses gants en cuir élégants. "Aujourd'hui la mode ne suffit plus à faire vivre la manufacture. Il faut trouver de nouveaux débouchés comme le sport pour assurer la survie de la maison". Olivier mise beaucoup sur un nouveau gant d'escrime. Avec son partenaire américain, il s'est lancé un défi : mettre au point un gant 100 % français à partir du cuir d'agneau de l'Aveyron. Olivier Fabre parviendra-t-il à convaincre les champions d'escrime de porter son gant pour les prochains Jeux Olympiques ?

Chez les Carry, la maroquinerie est une affaire de famille. En 2013, Laurence Carry crée sa marque de sacs à main fabriqués à Lyon : Lolo Chatenay. Depuis, toute la famille a rejoint l'aventure. Marlène la fille est en charge de la commercialisation, le père aménage les boutiques et Franck, le fils, dispense ses conseils de styliste. Cette année, la famille rêve de s'implanter aux Etats-Unis. "C'est un vrai challenge car si on sait que nos sacs plaisent aux touristes de passage à Lyon, percer le marché américain, c'est une autre histoire". Si la marque réussit à s'implanter aux Etats-Unis, ce sera un vrai tremplin pour la petite marque française.

Franck Tressens est l'un des derniers malletiers de France. A Bordeaux, où il possède son atelier, l'artisan réalise sur mesure des ouvrages pour de riches clients du monde entier. Sa dernière commande est une malle inédite contenant une chaine hi-fi et une mini-bibliothèque. "Je sais quand je commence une malle, jamais quand je la finis car à chaque fois, ce sont de multiples défis qui m'attendent pour la menuiserie comme pour l'habillage de la malle". Réussira-t-il son pari : montrer que le savoir-faire artisanal peut donner forme aux rêves les plus fous ?

A 19 ans, Camille est apprentie maroquinière chez les Compagnons du devoir, une formation exigeante car elle va devoir mener deux projets de front. Il y a tout d'abord son bac pro pour lequel elle doit réaliser deux sacs en cuir. Ensuite, pour être adoptée officiellement par la communauté des Compagnons, Camille doit fabriquer une œuvre en cuir personnelle, soumise à un jury. "C'est un challenge car je dois le faire en plus du travail en entreprise, le soir et même le samedi. C'est beaucoup de travail et je me mets une forte pression". Si elle réussit ce rite de passage, elle pourra ensuite partir sur le tour de France du compagnonnage. Camille a beau être passionnée, parviendra-t-elle à mener ses deux projets de front ?