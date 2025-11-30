"Non élucidé" : L'affaire Francisco Benitez sur T18 mardi 2 décembre 2025

Mardi 2 décembre 2025 à 20:55, T18 rediffusera un numéro de la collection documentaire “Non élucidé” consacré à l'affaire Francisco Benitez, également connue sous le nom d'affaire des disparues de Perpignan qui a défrayé la chronique en 2013.

Le 14 juillet 2013, à Perpignan, Marie-Josée Benitez, 53 ans, et sa fille Allison, 19 ans, disparaissent soudainement. Pourtant, Allison devait participer au concours de Miss Roussillon. Elle attendait cet événement avec impatience.

Huit jours plus tard, Francisco Benitez prévient la police de la disparition de sa femme et de sa fille. Les investigations ne permettent pas de retrouver la trace des deux femmes. Des avis de recherche sont diffusés. En vain. Les enquêteurs commencent à se demander si le légionnaire n'est pas impliqué dans cette double disparition.

Le 5 août 2013, Francisco Benitez est retrouvé pendu à une fenêtre de sa caserne. Où sont sa femme et sa fille ?