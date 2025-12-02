recherche
"Cash Investigation" sur Bernard Arnault et son empire, jeudi 4 décembre 2025 sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mardi 2 décembre 2025
"Cash Investigation" sur Bernard Arnault et son empire, jeudi 4 décembre 2025 sur France 2

Jeudi 4 décembre 2025 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un numéro inédit de "Cash Investigation" consacré à Bernard Arnault, le Français le plus riche du monde et dont l'entreprise est le premier groupe mondial du luxe.

Grâce à des témoignages inédits et des documents exclusifs, le journaliste Mathieu Robert, retrace les 40 années qui ont permis à Bernard Arnault de bâtir LVMH et ses 75 marques.

Comment est-il passé d’héritier d’une petite entreprise de construction, à l’un des patrons les plus puissants du monde ?

L’équipe de Cash Investigation dévoile également la manière dont Bernard Arnault a pu s’emparer à ses débuts, du groupe de textile Boussac et de sa pépite, Dior, grâce à l’aide de l’État et à des centaines de millions d’euros d’argent public.

Alors que le milliardaire s’est invité récemment dans le débat sur la fiscalité en France, Elise Lucet s'interrogera sur les impôts payés par LVMH et par Bernard Arnault.

L'émission s'intéressera aussi à l’ancien conseiller sécurité du groupe de luxe, Bernard Squarcini. Espionnage, infiltration, identification d’un maître chanteur, la justice a condamné l’ancien patron des renseignements français pour ces drôles de méthodes mises au profit de LVMH. Il a fait appel.

L’équipe de Cash revient aussi sur la tentative de LVMH, de rafler le joyau Hermès en 2010. Des témoins ont accepté de raconter les dessous de ce raid, qui défraye la chronique financière encore aujourd’hui.

Après ce numéro, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur et experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.

Suivez nous...