"C à vous" mardi 2 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 1005
"C à vous" mardi 2 décembre 2025, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 2 décembre 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mardi 2 décembre 2025 dans l'émission :

18:55 C à vous

Richard Malka publie sa plaidoirie anti-LFI

Maître Richard Malka, avocat, auteur du livre « Passion antisémite » publié aux éditions Grasset.

Accusé de corruption, David Rachline démissionne de la vice-présidence du RN

Camille Vigogne, grand reporter au Nouvel Obs.

20:00 C à vous, la suite

Sylvie Vartan, pour l’album “Je tire ma révérence” sorti le 28 novembre dernier.

David Hallyday, pour le téléfilm “Ardennes” diffusé demain à 21:10 sur France 2.

Dernière modification le mardi, 02 décembre 2025 17:19
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
