"Quotidien" mardi 2 décembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 décembre 2025 1103
Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mardi 2 décembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mardi 2 décembre 2025 :

Vald, pour son album « Magnificat ».

Samuel Umtiti, footballeur international, qui évoquera sa dépression dans le documentaire "Têtes plongeantes, faire équipe pour la santé mentale" diffusé ce soir sur TMC.

Suivez nous...