"28 minutes" mardi 2 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 2 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 2 décembre 2025 :



Ce chercheur veut trouver le traitement de sa propre myopathie

Matthias Lambert est âgé de six mois quand les médecins lui diagnostiquent une myopathie congénitale, une maladie neurodégénérative qui touche les muscles. À 15 ans, il décide de devenir chercheur et rejoint plus tard le laboratoire d’Harvard après avoir passé sa thèse sur le gène TPM3, celui défectueux chez lui. Il publie “Le combat d’une vie” (éditions du Rocher), ouvrage qui revient sur son parcours et sa maladie. Il dédie cet ouvrage “à ceux qui traversent peut-être en ce moment des difficultés dans la maladie et se sentent seuls”.

Le pape au Proche-Orient : que peut l’Église contre la guerre ?

Le 2 décembre, le pape Léon XIV achève son premier grand voyage depuis son élection en mai. Il s’est rendu au Proche-Orient, région multiconfessionnelle où la cohabitation entre les communautés est instable. Son voyage a commencé en Turquie, le 29 novembre, pour finir au Liban, où la communauté chrétienne représente un tiers de la population. Ces dernières années, de nombreux jeunes, notamment chrétiens, quittent leur pays face à la crise et l’instabilité géopolitique, la guerre entre Israël et le Hamas et la présence du Hezbollah, organisation terroriste, sur le territoire. Le pape a invité les Libanais à “continuer à espérer”, “même lorsque le bruit des armes gronde aux alentours”. Alors que la menace islamiste et la tentation de l’émigration menacent l’existence même de nombreuses communautés, une présence chrétienne peut-elle encore perdurer au Proche-Orient ?

Xavier Mauduit raconte le premier sondage auquel les Français ont été soumis en 1938 concernant les accords de Munich.

Marie Bonnisseau s’intéresse aux fermes à escargots qui permettent à certains propriétaires britanniques de contourner le fisc.