"Ça commence aujourd'hui" mercredi 3 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 3 décembre 2025
Ce mercredi 3 décembre 2025 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:50 Infidélité : mauvaise surprise pour Noël

Un Noël pas comme les autres pour les 4 invités de Faustine Bollaert.

Camille a découvert l’infidélité de son compagnon le 22 décembre. Leur couple en pause, elle est contactée par Nicolas, le compagnon de la maîtresse de son conjoint. Les deux cœurs brisés se lient d’amitié...

Il y a un an et enceinte de 8 mois, Adeline a vu son fiancé quitter la maison prétextant un burn out et un besoin de prendre de la distance. Mais elle a vite compris qu’il y avait une autre femme...

Le 24 décembre, Albane travaille dans le commerce de son mari lorsqu'une femme entre et demande à le voir. Albane comprend rapidement que quelque chose lui échappe. Une dispute éclate et elle réalise que son mari mène une double vie depuis 5 ans.

15:05 Acteur, danseur, écrivain, chorégraphe : ils ont réalisé leur rêve d'enfant !

Faustine Bollaert reçoit sur le plateau 4 artistes qui ont réalisé leurs rêves d’enfant.

L'arrivée de la télévision dans la famille de Samy Naceri a été une révélation pour lui : il voulait devenir comédien ! Son rêve ? Partager l'affiche avec Belmondo. Un rêve qui commencera à se réaliser en rencontrant Luc Besson...

Antony Colette, danseur professionnel, a remporté « Danse avec les stars ». C’est d’ailleurs cette émission qui lui a donné envie de faire de la danse. Une surprise lui est réservée dans l’émission !

Mélissa Da Costa a toujours écrit avant de devenir une autrice à succès. Elle pensait que publier un livre serait un rêve impossible. Elle a profité d’une période de chômage pour rédiger un roman et a commencé à le faire lire autour d’elle avant de le déposer sur une plateforme destinée aux auteurs amateurs. Le début de la gloire !

Emmanuel Lenormand, metteur en scène et chorégraphe, rêve depuis l’enfance de danser dans des spectacles. Il a quitté sa Normandie natale pour monter à Paris et intégrer ce milieu.

Publié dans Magazines, Mercredi
Suivez nous...