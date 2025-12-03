"Les maternelles XXL" mercredi 3 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire mercredi 3 décembre 2025 :
- Mehdi : l’infertilité masculine doit sortir du silence
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Si on faisait la paix avec les écrans !
- Le trampoline, un sport complet dès 2 ans
- Parents, ne craignez plus les urgences pédiatriques !
- Lyona, 4 ans, mène une vie d’artiste !
- Maman et lesbienne, des mères comme les autres ?
- Quoi faire avec mon bébé ?
- Tiktok : attention à « la règle des 3 bouchées »
- Gus l’illusionniste, son enfance, sa famille
- Grands-parents… mais pas trop !