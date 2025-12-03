recherche
"Quotidien" mercredi 3 décembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 décembre 2025 940
"Quotidien" mercredi 3 décembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mercredi 3 décembre 2025 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mercredi 3 décembre 2025 :

Arnaud Gallais, co-fondateur de l'association Mouv'Enfants.

Clément Viktorovitch pour son livre « Logocratie » aux éditions du Seuil.

Dernière modification le mercredi, 03 décembre 2025 17:51
Suivez nous...