recherche
Magazines

"Les maternelles XXL" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 décembre 2025 330
"Les maternelles XXL" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

Jeudi 4 décembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire jeudi 4 décembre 2025 :

  • Mon fils, sauvé par le Téléthon

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Pocahontas sur les planches
  • À Lorient, les petits moussaillons gardent le cap
  • Tout savoir sur l’infertilité
  • Namasté bébé !
  • Téléthon : des avancées scientifiques spectaculaires
  • L’empathie, ça s’apprend tout petit
  • Et si Tiktok donnait le goût de lire aux ados ?
  • Papa champion du monde
  • Scoop : le père Noël… est une femme !
Dernière modification le jeudi, 04 décembre 2025 15:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

04 décembre 2025 - 20:33

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 4 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 4 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

04 décembre 2025 - 19:44

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec …

04 décembre 2025 - 11:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...