"Les maternelles XXL" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.
Au sommaire jeudi 4 décembre 2025 :
- Mon fils, sauvé par le Téléthon
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Pocahontas sur les planches
- À Lorient, les petits moussaillons gardent le cap
- Tout savoir sur l’infertilité
- Namasté bébé !
- Téléthon : des avancées scientifiques spectaculaires
- L’empathie, ça s’apprend tout petit
- Et si Tiktok donnait le goût de lire aux ados ?
- Papa champion du monde
- Scoop : le père Noël… est une femme !