"28 minutes" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 4 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 4 décembre 2025 :



La voix iconique de Joan Baez se livre à travers ses poèmes

Autrice, compositrice, interprète, Joan Baez est l’une des grandes voix des années 1960. La "reine du folk" new yorkaise est également une artiste engagée luttant, notamment, contre la ségrégation aux côtés de Martin Luther King. Elle revient sur le devant de la scène avec un recueil de poèmes "Quand tu verras ma mère, invite-la à danser" (éditions Points Poésie). La chanteuse nous dévoile son autoportrait le plus intime au fil de ses poèmes. Elle est l'invitée de 28 Minutes ce soir.

Visite d’État d’Emmanuel Macron : la Chine, partenaire ou rivale ?

Du 3 décembre au 5 décembre, Emmanuel Macron est en visite d'État en Chine pour rencontrer son homologue, Xi Jinping. La question du positionnement de la Chine dans la guerre en Ukraine a été rapidement balayée par Xi Jinping laissant place au débat sur le déséquilibre commercial avec l'Europe. La composition de la délégation française, six ministres et 35 patrons de grands groupes comme Airbus, EDF, Danone et CMA CGM, témoigne des enjeux économiques de cette visite. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, la France et l'Europe font également face à leur dépendance vis-à-vis de la Chine. La commission européenne a présenté, mercredi 3 décembre, un plan pour réduire cette dépendance, notamment, en matière de terres rares.

Xavier Mauduit s'intéresse aux loups.

Marie Bonnisseau s'envole dans la ville de San Francisco qui a lancé une procédure judiciaire inédite contre dix géants de l'alimentation ultratransformée.