recherche
Magazines

"28 minutes" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 décembre 2025 383
"28 minutes" jeudi 4 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 4 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce jeudi 4 décembre 2025 :

La voix iconique de Joan Baez se livre à travers ses poèmes

Autrice, compositrice, interprète, Joan Baez est l’une des grandes voix des années 1960. La "reine du folk" new yorkaise est également une artiste engagée luttant, notamment, contre la ségrégation aux côtés de Martin Luther King. Elle revient sur le devant de la scène avec un recueil de poèmes "Quand tu verras ma mère, invite-la à danser" (éditions Points Poésie). La chanteuse nous dévoile son autoportrait le plus intime au fil de ses poèmes. Elle est l'invitée de 28 Minutes ce soir.

Visite d’État d’Emmanuel Macron : la Chine, partenaire ou rivale ?

Du 3 décembre au 5 décembre, Emmanuel Macron est en visite d'État en Chine pour rencontrer son homologue, Xi Jinping. La question du positionnement de la Chine dans la guerre en Ukraine a été rapidement balayée par Xi Jinping laissant place au débat sur le déséquilibre commercial avec l'Europe. La composition de la délégation française, six ministres et 35 patrons de grands groupes comme Airbus, EDF, Danone et CMA CGM, témoigne des enjeux économiques de cette visite. En pleine guerre commerciale avec les États-Unis, la France et l'Europe font également face à leur dépendance vis-à-vis de la Chine. La commission européenne a présenté, mercredi 3 décembre, un plan pour réduire cette dépendance, notamment, en matière de terres rares.

Xavier Mauduit s'intéresse aux loups.

Marie Bonnisseau s'envole dans la ville de San Francisco qui a lancé une procédure judiciaire inédite contre dix géants de l'alimentation ultratransformée.

Dernière modification le jeudi, 04 décembre 2025 16:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

Bonjour ! La Matinale TF1 vendredi 5 décembre 2025, les invités de Bruce Toussaint

04 décembre 2025 - 20:33

Sur le même thème...

&quot;C ce soir&quot; jeudi 4 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

"C ce soir" jeudi 4 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

04 décembre 2025 - 19:44

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec Sophie Jovillard

"Echappées belles" en Savoie samedi 6 décembre 2025 sur France 5 avec …

04 décembre 2025 - 11:24 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...