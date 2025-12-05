"Quotidien" vendredi 5 décembre 2025, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus vendredi 5 décembre 2025 :
Chloé Morin, pour son livre « Désalignée » aux éditions de l'Observatoire.
Mika, pour son album « Hyperlove » disponible le 23 janvier et sa tournée « Spinning Out Tour » en 2026.