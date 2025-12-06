"C dans l'air" samedi 6 décembre 2025, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 6 décembre 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce samedi 6 décembre 2025, Aurélie Casse reçoit Walid Berrissoul, réalisateur du documentaire "Groenland, annexe-moi si tu peux" diffusé dimanche soir sur France 5.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Gaëlle Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Carl Meeus, rédacteur en chef du Figaro Magazine.

Lecornu : trois jours pour éviter le crash

La fin du calvaire budgétaire pour le gouvernement ? Les députés ont adopté hier en deuxième lecture la partie consacrée aux recettes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026, par 166 voix pour et 140 voix contre. Ce vote ouvre la voie à une adoption du texte d'ici à la fin de l'année. Si ce premier vote est un soulagement pour le Premier ministre Sébastien Lecornu, il n'est pas synonyme de la fin de l'épreuve. Mardi, l'Assemblée devra en effet se prononcer sur l'ensemble du PLFSS. Et l'issue est tout sauf certaine. L'incertitude est d'autant plus grande qu'Edouard Philippe, leader du groupe Horizons, jusqu'alors allié du gouvernement, n'a pas appelé à voter pour la partie recettes. Le gouvernement est parvenu à enregistrer une première victoire, mais qu'en sera-t-il mardi ?

D'autant qu'hier, plusieurs mesures d'économies présentées ont été rejetées, en particulier le doublement des franchises médicales. Si beaucoup de Français sont rassurés, ce sont des économies en moins, ce qui était pourtant l'objectif initial de Sébastien Lecornu. La suspension de la réforme des retraites a également été voté. Une victoire pour le PS, et un compromis très difficile à digérer pour les macronistes, qui en avaient fait un totem.

Alors qu’à l’Assemblée les luttes d’influence se poursuivent, dans les enquêtes d’opinion, Jordan Bardella écrase la concurrence. Le président du RN caracole en tête de tous les sondages, ce qui n'est pas sans créer de troubles au sein même de son parti. La situation agace Marine Le Pen. La cheffe de file du mouvement est plongée dans l’incertitude à cause du jugement en appel de sa condamnation pour détournement de fonds publics. Si son inéligibilité était confirmée, la route vers l’élection présidentielle lui serait barrée. En attendant le verdict, Jordan Bardella prend la lumière et le parti commence à se faire à l'idée qu’il sera son représentant dans la course à l’Elysée.

Lors d’une séance de dédicace samedi dernier à Moissac, il a été ciblé par un homme qui lui a éclaté un œuf sur la tête. Le président du RN, bien que porté dans les sondages, suscite encore du rejet d'une partie de la population.

Loin des tractations politiques, les habitants des territoires ruraux sont plus que jamais confrontés à la désertification médicale. L’accès aux soins est devenu un chemin de croix tant les établissements de santé ont disparu du paysage. Pour préserver une offre de soins, des associations amènent la santé jusqu'au domicile des habitants. Une équipe de C dans l’air s’est rendue à leur rencontre. Les Français, qui n’arrivent plus à se soigner, sont très inquiets pour l’avenir de notre système de santé.

Le gouvernement peut-il faire adopter le PLFSS sans passer par le 49.3 ?

Jordan Bardella peut-il prendre définitivement le leadership du RN à Marine Le Pen ?

Les Français doivent-il s'inquiéter pour leur santé après le vote du PLFSS ?

