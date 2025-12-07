"Grands Reportages" : Les rois des économies, dépenser moins pour vivre mieux dimanche 7 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 7 décembre 2025 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Les rois des économies : dépenser moins pour vivre mieux » une série documentaire inédite réalisée par Nathalie Gros.

Avec la baisse du pouvoir d'achat, les Français sont devenus les as de la débrouille. Tous les moyens sont bons pour traquer les bons plans, trouver la petite astuce, faire des économies sur le quotidien. Certains sont même devenus des spécialistes.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces rois des économies dans leurs quotidiens parfois...étonnants. Une série en deux épisodes.

Dans ce deuxième épisode :

A 36 ans, Marc est passé par la case chômage. Pendant cette période, ce Toulousain s’est découvert un don : celui de dénicher les bons plans du quotidien. Il en a même fait un blog : Radin Malin ! Son prochain défi ? Un voyage entre Toulouse et Lyon qu’il va entreprendre en voiture et avec une calculette dans la tête.

La voiture ça coûte cher… avoir un bébé aussi ! Les Français dépensent 4 000 euros en moyenne avant la naissance de leur premier enfant. Inconcevable pour Amaury et Marjorie, un couple vendéen : “On est jeune, on n'a pas tout de suite les gros salaires dans les entreprises où on travaille donc on est obligés de faire attention” Alors, pour accueillir le nouveau-né comme il se doit, ils vont se lancer dans une chasse aux astuces. Objectif : sortir le moins possible leur carte bancaire.

Taxes foncières, crédit immobilier, factures imprévues… Devenir propriétaire…un rêve qui peut tourner au cauchemar. Pour retrouver le sourire, Cathy a décidé de troquer son appartement près de Bayonne contre une maison miniature, une tiny house, en pleine nature et surtout autonome en eau et en énergie. Résultat : plus de factures.

Les bons plans, Pierre, lui, les traque depuis des années et à force, il a trouvé le graal. Ce représentant commercial qui travaille pour une marque de café à Montpellier adore voyager, mais jusqu’à présent, il n’a jamais pu partir en dehors de l’Europe, mais ça, c'était avant de découvrir le moyen de visiter New York sans débourser un centime.

Dépenser moins pour avoir plus : un mode de vie stimulant, qui peut prendre beaucoup de temps, et parfois même tourner à l’obsession…