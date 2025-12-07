"Affaires sensibles" sur l’énigme du château d’Escoire, dimanche 7 décembre 2025 sur France 2

Dimanche 7 décembre 2025 à 15:10, France 2 diffusera un numéro du magazine "Affaires sensibles" qui revient sur un triple meurtre non élucidé survenu dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941 au château d'Escoire en Dordogne.

Dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941, Georges Girard, sa sœur Amélie et leur femme de chambre Louise sont tués à coups de serpe dans le château d'Escoire, en Dordogne. Un triple meurtre qui a toutes les apparences d’un acte de folie. Le fils Henri est accusé, mais pas condamné. Plus de quatre-vingts ans après les faits, la petite-fille et petite-nièce des victimes a peut-être livré le fin mot de l’histoire...

Qui a tué Georges Girard, sa sœur Amélie et leur domestique, en 1941, dans le château familial d’Escoire, en Dordogne ? Trois victimes, dont les héritiers d’une riche famille parisienne, atrocement massacrés à coups de serpe. Et un suspect, qui n’est autre que le fils de Georges, Henri Girard. Un personnage hors norme, énigmatique… qui deviendra l’écrivain à succès Georges Arnaud, auteur du roman Le Salaire de la peur.

"Affaires sensibles" revient sur cette énigme jamais élucidée, qui divise encore les descendants de la famille Girard, et qui vient de connaître un rebondissement inattendu en septembre 2025, avec le témoignage de la propre fille d’Henri.

Depuis plus de quatre-vingts ans, les théories se succèdent pour tenter de percer le mystère de ce triple meurtre qui a toutes les apparences d’un acte de folie. Une scène de crime particulièrement sanglante qui se déroule dans un château, le massacre de trois personnes à coups de serpe : l’affaire a tous les ingrédients pour passionner la France et fait la une des journaux.

D’autant que le propre fils de Georges et principal héritier de la fortune familiale, Henri Girard, devient rapidement le suspect numéro 1. Il est le seul autre habitant du château à être présent cette nuit-là, il a emprunté une serpe quelques jours auparavant au jardinier, et il a beaucoup insisté pour que son père vienne passer quelques jours de vacances au château.

Tout semble l’accuser. Il est arrêté, jeté en prison. La peine de mort lui semble promise, mais devant la cour d’assises, Henri Girard a réponse à tout. Et contre toute attente, il est acquitté par la justice ! Et son incroyable parcours va continuer de brouiller les pistes.

Provocateur et fantasque, Henri Girard mène une vie aventureuse, parcourt le monde, dilapide sa fortune, avant de devenir écrivain à succès. Son roman Le salaire de la peur, écrit sous le pseudonyme de Georges Arnaud, inspirera même le célèbre film éponyme avec Yves Montand et Charles Vanel. Par la suite, il devient présentateur de télévision, et anime une émission consacrée… aux faits divers !

Mais Henri Girard ne se débarrassera jamais vraiment des soupçons qui pèsent sur lui. La question de son innocence divise encore aujourd’hui les nombreux écrivains qui se sont emparés de cette affaire, et jusqu’aux descendants de la famille Girard.

Plus de quatre-vingts ans après les faits, sa fille Catherine vient peut-être de livrer le fin mot de l’histoire. En septembre 2025, elle publie un roman dans lequel elle révèle une information retentissante : son père lui aurait avoué la vérité sur le triple meurtre, lorsqu’elle avait 14 ans. L’énigme du château d’Escoire va-t-elle enfin être résolue ?

Un document de Maxime Bénéteau, David Geoffrion et Michel Pignard.