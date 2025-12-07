recherche
Magazines

"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir mardi 9 décembre 2025 sur T18

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 7 décembre 2025 144
"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir mardi 9 décembre 2025 sur T18

Mardi 9 décembre 2025 à 20:50, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 2ème saison de “Non élucidé” qui revient sur l'affaire Ghislaine Leclerc.

Le 29 août 2010, le corps de Ghislaine Leclerc est découvert dans sa maison en Saône-et-Loire.

Pour tenter d’élucider le meurtre de cette femme de 57 ans, les gendarmes s’intéressent à la vie sentimentale mouvementée de la victime. C’est alors que les enquêteurs découvrent que le gendre de Ghislaine Leclerc leur a menti. Ils apprennent également que cet homme avait une relation avec sa jeune belle-sœur de 16 ans.

L’enquête prend alors une autre direction.

Non élucidé, l’affaire Ghislaine Leclerc présenté par Arnaud Poivre d’Arvor, Negar Haeri et Jean-Marc Bloch à 21:05, mardi 9 décembre 2025 sur T18.

Dernière modification le dimanche, 07 décembre 2025 14:01
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Super Nanny&quot; dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

"Super Nanny" dans les Vosges au secours d'une famille recomposée, mardi 9 décembre 2025 sur TFX

07 décembre 2025 - 13:53

Sur le même thème...

&quot;90' Enquêtes&quot; en immersion avec la Police d'Avignon, mardi 9 décembre 2025 sur TMC

"90' Enquêtes" en immersion avec la Police d'Avignon, mardi 9 décembre 2025 sur TMC

07 décembre 2025 - 13:46

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 7 décembre 2025 sur M6, sommaire du magazine

07 décembre 2025 - 11:27 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...