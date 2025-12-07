"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir mardi 9 décembre 2025 sur T18

Mardi 9 décembre 2025 à 20:50, T18 vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la 2ème saison de “Non élucidé” qui revient sur l'affaire Ghislaine Leclerc.

Le 29 août 2010, le corps de Ghislaine Leclerc est découvert dans sa maison en Saône-et-Loire.

Pour tenter d’élucider le meurtre de cette femme de 57 ans, les gendarmes s’intéressent à la vie sentimentale mouvementée de la victime. C’est alors que les enquêteurs découvrent que le gendre de Ghislaine Leclerc leur a menti. Ils apprennent également que cet homme avait une relation avec sa jeune belle-sœur de 16 ans.

L’enquête prend alors une autre direction.

Non élucidé, l’affaire Ghislaine Leclerc présenté par Arnaud Poivre d’Arvor, Negar Haeri et Jean-Marc Bloch à 21:05, mardi 9 décembre 2025 sur T18.