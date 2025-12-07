"Non élucidé" sur l’affaire Ghislaine Leclerc à revoir mardi 9 décembre 2025 sur T18

Le 29 août 2010, le corps de Ghislaine Leclerc est découvert dans sa maison en Saône-et-Loire.
Pour tenter d’élucider le meurtre de cette femme de 57 ans, les gendarmes s’intéressent à la vie sentimentale mouvementée de la victime. C’est alors que les enquêteurs découvrent que le gendre de Ghislaine Leclerc leur a menti. Ils apprennent également que cet homme avait une relation avec sa jeune belle-sœur de 16 ans.
L’enquête prend alors une autre direction.
Non élucidé, l’affaire Ghislaine Leclerc présenté par Arnaud Poivre d’Arvor, Negar Haeri et Jean-Marc Bloch à 21:05, mardi 9 décembre 2025 sur T18.