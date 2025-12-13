"C à vous" samedi 13 décembre 2025, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 13 décembre 2025 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 13 décembre 2025 dans l'émission :

19:00 C à vous

Alain Delon, Johnny Hallyday : quand les héritages détruisent les familles

Laurence Pieau, rédactrice en chef de Paris Match.

François Vignolle, coordinateur des enquêtes police justice du groupe M6.

Louis XIV : retour sur les causes de la mort du Roi-Soleil

Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, archéologue et auteur de "L'histoire au scalpel" écrit avec David Alliot aux éditions Tallandier,

20:00 C à vous, la suite

Laurent Luyat pour l’émission “L’Anneau” le 30 décembre sur France 2.

Arnaud Ducret et Tom Villa pour le téléfilm “Panique au grand magasin” le 15 décembre sur TF1.

Natasha St-Pier pour son livre-CD "Contes et chants de Noël".