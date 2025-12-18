"Echappées belles" au Japon, samedi 20 décembre 2025 sur France 5 avec Ismaël Khelifa

Samedi 20 décembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène découvrir les surprises de Tokyo, la capitale du Japon.

Au premier regard, la capitale du Japon, située au cœur de l'île principale Honshu au bord de la baie éponyme, nous emporte dans un tourbillon d’images, de lumières aveuglantes, et de publicités géantes. Son chaos architectural, ses rues sans nom et ses trottoirs bondés peuvent perdre plus d’un voyageur. Ceux qui l’habitent, parlent de Tokyo comme d’un pays, et de ses 23 arrondissements, comme des villes.

L'ancienne Edo, très peuplée avec 13,9 millions d'habitants, concentre les pouvoirs économique, politique et culturel du pays. À l’évidence, la mégalopole s’est construite de façon totalement anarchique. En moins de 100 m, on peut d’ailleurs changer totalement de siècle, d’ambiance... Les immeubles partent dans tous les sens, dans toutes les hauteurs, dans tous les styles ; un véritable laboratoire de l'architecture moderne.

Ce désordre ambiant cache en réalité une société bien en ordre. Au Japon, s’incliner de la bonne façon est un art, converser avec le sourire une performance et attendre son compagnon pour boire, une règle d’or. Mais tout s’apprend. L’angoisse et l’appréhension fondent doucement au fil de pérégrinations, grâce à la gentillesse, à l’amabilité, à la civilité des Japonais. La meilleure façon d’apprendre reste de flâner dans les rues aux côtés des locaux, de tomber sur une fête ou mieux sur un matsuri, ces grands événements religieux et culturels qui ponctuent mois après mois la vie des Tokyoïtes.

En octobre, l’une de ses fêtes est incontournable dans tout le Japon : le passage à l’Automne.

À l’instar de Sakura (floraison des cerisiers au Printemps), le Momiji - changement de la couleur des feuilles - est un spectacle magnifique. Il est possible de les admirer dans les nombreux parcs de la capitale. Mais quoi de mieux que s’éclipser pour les contempler : vers Nikko, lieu de villégiature des Tokyoïtes, où Temples et montagnes se noient dans d’immenses forêts.

Là encore, même en pleine nature, où les esprits rôdent, les codes dictent la vie des Japonais. Alors quels sont ces codes qui régissent la société Japonaise ? La société et ses habitants sont-ils difficiles à décoder ?

Les reportages diffusés :

Une mégapole si douce à vivre.

Chronique d'une île, Hachijojima.

Délices de Nikko, les sobas au sarrasin.

Une nature mystique et vénérée.

Les solutions du Japon pour faire face à la pénurie de travailleurs.

