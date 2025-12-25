recherche
Magazines

"Echappées belles" en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 25 décembre 2025 112
"Echappées belles" en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 27 décembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Échappées Belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en Alsace sur la route des vins...

Créée en 1953, la route des vins d’Alsace a su, depuis 70 ans, s’imposer comme une escapade incontournable pour tous les amateurs de beaux espaces.

S’étendant sur plus de 170 km, du Nord à Marlenheim - à l’Ouest de Strasbourg au Sud à Thann, le périple viticole offre un paysage riche de traditions au pied des Vosges, à l’orée intime de la Forêt Noire et de la tranquillité du Rhin.

Ainsi, traversant plus de 70 villages, le vignoble alsacien, bordé par la Suisse et l'Allemagne, est aussi l’occasion de découvrir une incroyable diversité de terroirs et cépages bénéficiant d’un climat idéal, donnant des vins parmi les plus généreux et les plus fruités des vins blancs produits en Europe.

Mais loin de n’être qu’une succession de caves à vins, cet itinéraire au coeur du vignoble permet surtout de découvrir une multitude de richesses locales. Si cette itinérance permet certes de s’initier à la dégustation des vins d’Alsace, pour Sophie Jovillard, elle sera avant tout l’occasion de partir à la découverte des ruelles, de splendides cités médiévales qui bordent cette route mythique mais aussi d’aller à la rencontre d’habitants fiers de leur terroir et coutumes, et enfin de savourer les spécialités locales.

La route des vins d’Alsace ou une plongée dans le patrimoine aussi riche que diversifié de cette route mythique !

Les reportages diffusés :

  • Oenotourisme sur la route des vins d’Alsace
  • Fête de la transhumance dans la vallée de Munster
  • Transmission du patrimoine viticole
  • Portrait de Thierry Schwartz
  • Le long de l’Ill
  • La choucroute, un produit pas si connu que ça.

Pour le second numéro de la soirée, France 5 rediffusera "Échappées belles : Chypre, l'île aux mille visages".
Dernière modification le jeudi, 25 décembre 2025 12:10
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Les Bodin's en folie&quot; à revoir sur M6 samedi 27 décembre 2025 (vidéo)

"Les Bodin's en folie" à revoir sur M6 samedi 27 décembre 2025 (vidéo)

25 décembre 2025 - 12:13

Sur le même thème...

&quot;M comme Maison&quot; à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

"M comme Maison" à Vannes vendredi 26 décembre 2025 sur T18 avec Stéphane Thebaut

24 décembre 2025 - 13:07

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

"Echappées belles" en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre…

25 décembre 2025 - 12:08 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...