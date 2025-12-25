"Echappées belles" en Alsace sur la route des vins, samedi 27 décembre 2025 sur France 5 (vidéo)

Samedi 27 décembre 2025 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Échappées Belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène en Alsace sur la route des vins...

Créée en 1953, la route des vins d’Alsace a su, depuis 70 ans, s’imposer comme une escapade incontournable pour tous les amateurs de beaux espaces.

S’étendant sur plus de 170 km, du Nord à Marlenheim - à l’Ouest de Strasbourg au Sud à Thann, le périple viticole offre un paysage riche de traditions au pied des Vosges, à l’orée intime de la Forêt Noire et de la tranquillité du Rhin.

Ainsi, traversant plus de 70 villages, le vignoble alsacien, bordé par la Suisse et l'Allemagne, est aussi l’occasion de découvrir une incroyable diversité de terroirs et cépages bénéficiant d’un climat idéal, donnant des vins parmi les plus généreux et les plus fruités des vins blancs produits en Europe.

Mais loin de n’être qu’une succession de caves à vins, cet itinéraire au coeur du vignoble permet surtout de découvrir une multitude de richesses locales. Si cette itinérance permet certes de s’initier à la dégustation des vins d’Alsace, pour Sophie Jovillard, elle sera avant tout l’occasion de partir à la découverte des ruelles, de splendides cités médiévales qui bordent cette route mythique mais aussi d’aller à la rencontre d’habitants fiers de leur terroir et coutumes, et enfin de savourer les spécialités locales.

La route des vins d’Alsace ou une plongée dans le patrimoine aussi riche que diversifié de cette route mythique !

Les reportages diffusés :

Oenotourisme sur la route des vins d’Alsace

Fête de la transhumance dans la vallée de Munster

Transmission du patrimoine viticole

Portrait de Thierry Schwartz

Le long de l’Ill

La choucroute, un produit pas si connu que ça.

Pour le second numéro de la soirée, France 5 rediffusera "Échappées belles : Chypre, l'île aux mille visages".