"Les carnets de Julie" : Un festin à la Belle Époque à revoir sur NOVO 19 samedi 27 décembre 2025

samedi 27 décembre 2025
Samedi 27 décembre 2025 à partir de 21:10, NOVO 19 rediffusera un double numéro des "Carnets de Julie" dans lequel Julie Andrieu nous propose un voyage à travers le temps pour mettre sur pied un festin comme il y en avait à la Belle Époque.

Partir à la découverte d’une région, parcourir son histoire à travers une recette ancestrale, typique, pour mieux comprendre ses spécificités et ses richesses, telle est l’aventure que nous allons partager avec Julie Andrieu  qui va sillonner les routes de France.

La Belle Époque, qui s’étend de la fin du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre mondiale, marque le début de la cuisine moderne et de sa codification par le maître Auguste Escoffier.

 À partir de ses écrits, Julie et le chef Dominique Le Stanc ont élaboré un menu composé de produits régionaux.

Avec Charles Kaisin, spécialiste des dîners « surréalistes », ils ont mis en scène les arts de la table et réinventé un banquet avec les codes de l'époque dans une belle villa de la Riviera française.

Des talents de l'École hôtelière de Nice leur ont prêté main-forte pour confectionner ce festin.

