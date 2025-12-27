recherche
"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 27 décembre 2025 201
"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 28 décembre 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Tout quitter pour les tropiques

République dominicaine ou polynésie, "Sept à Huit" vous fait découvrir des français ont tout quitté pour une vie sous les tropiques.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages  sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Escale gourmande aux halles de Dijon

Huitres, truffes et spécialités locales pour le réveillon : un lieu idéal pour les repas de fêtes.

Un palace de glace...

Grand froid et grand luxe, "Sept à Huit" vous fait découvrir un palace de glace en Laponie

19:30 Le portrait de la semaine 

Florent Pagny

Florent Pagny accueille chez lui Audrey Crespo-Mara. Un retour aux sources et des nouvelles de sa maladie.

Dernière modification le samedi, 27 décembre 2025 19:53
Suivez nous...