recherche
Magazines

"Reportages découverte" : Quête de l'amour mode d'emploi sur TF1 dimanche 28 décembre 2025

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 28 décembre 2025 224
"Reportages découverte" : Quête de l'amour mode d'emploi sur TF1 dimanche 28 décembre 2025

Dimanche 28 décembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Quête de l'amour mode d'emploi » un document inédit réalisé par Emilie Helmbacher.

La France compte 18 millions de célibataires – un sur trois en province, un sur deux à Paris. Pourtant, malgré les applications, beaucoup peinent encore à rencontrer l’âme sœur et se tournent vers de nouveaux concepts… ou d’anciennes méthodes comme les agences matrimoniales.

Pendant un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi quatre célibataires bien décidés à provoquer la chance.

À Tarbes, Anne-Michèle, 67 ans, retraitée dynamique, refuse la solitude. Après un divorce tardif, elle multiplie les activités et les randonnées entre célibataires pour retrouver un compagnon avec qui partager sa nouvelle vie.

À Paris, Yohan, 24 ans, fraîchement diplômé, fuit les applications. Il compte sur la capitale et ses nouveaux formats de rencontres — soirées, pitch dating, podcasts — pour enfin croiser celle qui fera battre son cœur.

À Cassis, Clarisse, 33 ans, rêve de fonder une famille. Pour ne plus perdre de temps, elle pousse la porte d’une agence matrimoniale et choisit une formule incluant plusieurs rendez-vous soigneusement sélectionnés.

Dans la Drôme, Nicolas, 31 ans, manutentionnaire et pompier volontaire, voit ses journées dévorées par le travail. Romantique assumé, il s’inscrit à un voyage pour célibataires en Jordanie, espérant qu’un décor grandiose, comme Petra, l’aidera à tourner la page et à rencontrer enfin la bonne personne.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La France a un incroyable talent&quot; fête ses 20 ans sur M6 mardi 30 décembre 2025 (vidéo)

"La France a un incroyable talent" fête ses 20 ans sur M6 mardi 30 décembre 2025 (vidéo)

28 décembre 2025 - 12:14

Sur le même thème...

&quot;Les rencontres du Papotin&quot; en format long avec Angèle et Pierre Niney mardi 30 décembre 2025 sur France 4

"Les rencontres du Papotin" en format long avec Angèle et Pierre Niney mardi 30 décembre 2025 sur France 4

28 décembre 2025 - 11:47

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine

"Sept à Huit" dimanche 28 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine…

27 décembre 2025 - 19:37 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...