"Reportages découverte" : Quête de l'amour mode d'emploi sur TF1 dimanche 28 décembre 2025

Dimanche 28 décembre 2025 à 13:40 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Quête de l'amour mode d'emploi » un document inédit réalisé par Emilie Helmbacher.

La France compte 18 millions de célibataires – un sur trois en province, un sur deux à Paris. Pourtant, malgré les applications, beaucoup peinent encore à rencontrer l’âme sœur et se tournent vers de nouveaux concepts… ou d’anciennes méthodes comme les agences matrimoniales.

Pendant un an, une équipe de "Reportages découverte" a suivi quatre célibataires bien décidés à provoquer la chance.

À Tarbes, Anne-Michèle, 67 ans, retraitée dynamique, refuse la solitude. Après un divorce tardif, elle multiplie les activités et les randonnées entre célibataires pour retrouver un compagnon avec qui partager sa nouvelle vie.

À Paris, Yohan, 24 ans, fraîchement diplômé, fuit les applications. Il compte sur la capitale et ses nouveaux formats de rencontres — soirées, pitch dating, podcasts — pour enfin croiser celle qui fera battre son cœur.

À Cassis, Clarisse, 33 ans, rêve de fonder une famille. Pour ne plus perdre de temps, elle pousse la porte d’une agence matrimoniale et choisit une formule incluant plusieurs rendez-vous soigneusement sélectionnés.

Dans la Drôme, Nicolas, 31 ans, manutentionnaire et pompier volontaire, voit ses journées dévorées par le travail. Romantique assumé, il s’inscrit à un voyage pour célibataires en Jordanie, espérant qu’un décor grandiose, comme Petra, l’aidera à tourner la page et à rencontrer enfin la bonne personne.