"Reportages découverte" : La Plagne, les rois du planté de bâton, dimanche 28 décembre 2025 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 28 décembre 2025 à 14:40 dans "Reportages découverte", TF1 rediffusera « La Plagne : les rois du planté de bâton » un document réalisé par Elise Joseph et Marie-Alix Brucker.

C’est une des stations de ski les plus fréquentées au monde. Créée en 1961, la Plagne attire chaque hiver des dizaines de milliers de personnes. Avec ses 230 km de pistes, ses sommets magnifiques, ses 700 employés répartis sur 10 sites : la station des Alpes joue dans la cour des grands. Si beaucoup n’y font que passer, certains sont passionnément attachés à leur station et veillent à ce qu’elle ne perde pas son âme de village savoyard. Ils sont restaurateurs, gendarmes, sportifs de haut niveau ou simples vacanciers : pendant une saison, les équipes de "Reportages découverte" ont suivi ces amoureux de La Plagne.

Delphine, Cyril et leur fils Maxime ont tout quitté il y a quelques mois pour reprendre un restaurant au cœur de la station. Pour cette famille de Champenois, c'est un projet coup de cœur, mais aussi coup de tête : ils ont vendu leur maison de 120 m2 pour s'installer dans un studio de 25m2. « Je me dis que c'est un luxe malgré tout d'être à la montagne... Tous les jours on se lève face à l’un des plus beaux panoramas des Alpes et ça c’est extraordinaire ! », s'enthousiasme Cyril. Mais pour faire face à la concurrence des nombreux autres restaurants, parents et fils vont devoir redoubler d’imagination.

Sébastien et sa famille sont des habitués de La Plagne : c'est la cinquième fois que ces Troyens viennent passer leurs vacances dans la station, toujours en tribu ! Cette année, ils sont douze, des grands-parents aux petits-enfants. Une semaine de détente et de rires au chalet et sur les pistes... sauf pour Carine, la maman, qui a une peur bleue du ski : "Je me suis fait très peur y a deux ans, j’aurais pu me faire très mal et du coup, je suis restée bloquée là-dessus et j’arrive pas à passer outre", explique-t-elle. Mais son mari Sébastien lui a réservé une surprise : un cours particulier pour tenter de lui redonner le goût de la glisse.

C'est Kyrian, 20 ans, qui pour sa toute première saison dans la station aura la lourde responsabilité de remettre Carine sur les skis. "Faut pas trop que je montre mon stress même si l’ai quand même !", lâche-t-il dans un sourire. Un hiver qui s'annonce plein de surprises et d'enseignements pour le jeune moniteur.

Hors des pistes, d’autres professionnels veillent à la sécurité des vacanciers. En première ligne, l’adjudant Decharraud et sa brigade spécialement mobilisée tout l'hiver dans la station savoyarde. Car de 3700 habitants l’été, la population de La Plagne passe à plus de 70 000 au plus fort de la saison. Objectif principal pour l'adjudant : réussir à faire cohabiter familles et fêtards de jour comme de nuit... Avec sourire mais fermeté.



Enfin, Laurent est un enfant du pays. Lorsqu’il ne déneige pas les chemins de la station, il pratique le sport roi de La Plagne : le bobsleigh. Une passion qu'il a transmise à sa fille Margot. Cette année, les deux générations vont s'affronter pour la première fois à l'occasion des championnats de France. "Si elle est devant, je serai le plus fier des papas parce qu'on dit que quand l'élève bat le maître, il faut arrêter et il est temps de prendre la retraite", plaisante Laurent. La compétition s'annonce riche en rebondissements.