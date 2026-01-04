recherche
Magazines

"Beau Geste" dimanche 4 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 4 janvier 2026 137
"Beau Geste" dimanche 4 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 4 janvier 2026 à 23:00, Pierre Lescure vous proposera une sélection des meilleurs moments de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Benoît Poelvoorde qui était à l'affiche en novembre dernier du film « La bonne étoile».

Pierre Lescure sera aux côtés de Camille Cottin partagée entre la France et les États-Unis.

Pierre Lescrure rencontrera l'homme derrière les griffes de WolverineHugh Jackman.

Pierre Lescrure sera également aux côtés de l'actrice Nadia Tereszkiewicz à l'occasion de la sortie du film « Pile ou face » le 7 janvier 2026 au cinéma.

Dans sa « petit beau geste », Alexandra Boquet nous partagera sa petite semaine cinéma avec Jérôme Commandeur et Vanessa Paradis.

Beau geste brossera le portrait de la femme la plus puissante du cinéma américain : Scarlett Johansson.

Beau geste vous fera découvrir que les productions mondiales font de plus en plus appel aux français pour leurs effets spéciaux.

Beau geste vous emmènera sur le tournage du film « Sans pitié » de Julien Hosmalin.au cinéma le 14 janvier 2026.

Dernière modification le dimanche, 04 janvier 2026 12:12
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

04 janvier 2026 - 12:48

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

"Grands Reportages" dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

04 janvier 2026 - 12:48

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 4 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (v…

03 janvier 2026 - 20:56 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...