"Beau Geste" dimanche 4 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 4 janvier 2026 à 23:00, Pierre Lescure vous proposera une sélection des meilleurs moments de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Benoît Poelvoorde qui était à l'affiche en novembre dernier du film « La bonne étoile».

Pierre Lescure sera aux côtés de Camille Cottin partagée entre la France et les États-Unis.

Pierre Lescrure rencontrera l'homme derrière les griffes de Wolverine : Hugh Jackman.

Pierre Lescrure sera également aux côtés de l'actrice Nadia Tereszkiewicz à l'occasion de la sortie du film « Pile ou face » le 7 janvier 2026 au cinéma.

Dans sa « petit beau geste », Alexandra Boquet nous partagera sa petite semaine cinéma avec Jérôme Commandeur et Vanessa Paradis.

Beau geste brossera le portrait de la femme la plus puissante du cinéma américain : Scarlett Johansson.

Beau geste vous fera découvrir que les productions mondiales font de plus en plus appel aux français pour leurs effets spéciaux.

Beau geste vous emmènera sur le tournage du film « Sans pitié » de Julien Hosmalin.au cinéma le 14 janvier 2026.