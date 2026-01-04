"Grands Reportages" dans les coulisses de la justice express, dimanche 4 janvier 2026 sur TF1

Dimanche 4 janvier 2026 à 14:50 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Dans les coulisses de la justice express », un document réalisé par Elvire Berahya-Lazarus.

C’est une procédure express et de plus en plus utilisée pour répondre à la petite délinquance : la comparution immédiate. En quelques heures l’accusé est jugé et souvent incarcéré. Cette procédure est pourtant décriée par les avocats qui estiment ne pas avoir le temps de préparer la défense de leur client.

Comment fonctionne cette justice express ? Sur quels critères décide-t-on d’utiliser une telle procédure, et pour quels résultats ? Les équipes de "Grands Reportages" ont obtenu l’autorisation rare de poser nos caméras dans une salle d’audience, au tribunal de Mulhouse.

Pendant plusieurs semaines, les équipes que "Grands Reportages" ont suivi le travail des policiers, celui des magistrats qui gèrent ces affaires, les juges d’instructions qui les président, et les substituts du procureur qui les orientent.



Benjamin Coulon et Marie Corne, au parquet, dirigent les enquêtes policières depuis la permanence pénale du tribunal. Ils doivent déterminer en quelques minutes sur le compte rendu des policiers s’il y a nécessité de juger en urgence. Une prise de décision qui exige rigueur et rapidité : “Tout policier qui place un individu en garde à vue doit en temps réel, aviser le parquet… Parfois, il est arrivé d'avoir 20 gardes à vue en même temps ! C'est une pression importante pour les magistrats qui doivent décider avec calme et détermination des suites à donner au dossier.” explique Edwige Roux Morizot, procureur de la République de Mulhouse.

De l’interpellation à la salle d’audience, les équipes de "Grands Reportages" ont suivi plusieurs affaires, comme celle de cet homme de 50 ans, soupçonné d’avoir séquestré une femme. Des faits que le prévenu nie en bloc. Son passé judiciaire, six condamnations pour violences domestiques, risque de lourdement peser lors de l’audience, et il en est bien conscient « Toujours des histoires avec des femmes. Je sais que je vais pas passer à travers. Un prisonnier on le remettra toujours en prison ! »

L’unité de lutte contre les stupéfiants et l'économie souterraine du commissariat central de Mulhouse a interpellé un dealer de drogue. “Je ne suis pas Pablo Escobar” se défend le prévenu, chez qui les policiers ont retrouvé de la résine de cannabis. “J’ai perdu ma grand-mère, j’ai dépensé toutes mes économies pour son enterrement, et il y a peu de travail dans les boites d'intérim en ce moment”. L’avocat commis d’office pense pouvoir lui éviter la prison…

Dans le box des accusés, ce sont souvent des récidivistes. Comme cet exhibitionniste, marié, 2 enfants, qui travaille comme cadre dans une entreprise…. Mais déjà condamné 4 fois pour des faits similaires ! Ses dernières victimes : deux adolescentes de 14 ans, et une jeune fille de 22 ans, traumatisée. Cassiopée, la plus âgée, a peur de sortir de chez elle, « Je me suis rendu compte d'une présence. Il y avait un homme en train de se masturber en me regardant. Il s'est approché de moi. Il m'a fixé sans jamais un mot. » Comment va-t-elle vivre la confrontation avec cet individu ? Aura-t-elle le courage de dire ses souffrances à la barre du tribunal ?