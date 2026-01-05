"C à vous" lundi 5 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 5 janvier 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 5 janvier 2026 :

18:55 C à vous

Venezuela sous gouvernance américaine, menaces d’annexion du Groenland… jusqu’où Trump peut-il aller ?

Laurence Debray, historienne franco-vénézuélienne.

Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire et spécialiste des États-Unis.

Crans-Montana : Drame à Crans-Montana : 40 morts dont 20 mineurs

Richard Werly, éditorialiste international au média Suisse Blick.

Épisode neigeux

Laurent Romejko, journaliste météo, présentateur de "Météo à la carte" sur France 3.

20:00 C à vous, la suite

Denis Podalydès et Pascal Ory pour la série-fiction « Mitterrand confidentiel », ce lundi 5 janvier à 21:10 sur France 2.

Josiane Balasko et Marilou Berry pour leur spectacle « Ça, c’est l’amour », au Théâtre des Bouffes-Parisiens