recherche
Magazines

"C à vous" lundi 5 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 5 janvier 2026 319
"C à vous" lundi 5 janvier 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 5 janvier 2026 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 5 janvier 2026 :

18:55 C à vous

Venezuela sous gouvernance américaine, menaces d’annexion du Groenland… jusqu’où Trump peut-il aller ?

Laurence Debray, historienne franco-vénézuélienne.

Corentin Sellin, professeur agrégé d’histoire et spécialiste des États-Unis.

Crans-Montana : Drame à Crans-Montana : 40 morts dont 20 mineurs

Richard Werly, éditorialiste international au média Suisse Blick.

Épisode neigeux

Laurent Romejko, journaliste météo, présentateur de "Météo à la carte" sur France 3.

20:00 C à vous, la suite

Denis Podalydès et Pascal Ory pour la série-fiction « Mitterrand confidentiel », ce lundi 5 janvier à 21:10 sur France 2.

Josiane Balasko et Marilou Berry pour leur spectacle « Ça, c’est l’amour », au Théâtre des Bouffes-Parisiens

 

Dernière modification le lundi, 05 janvier 2026 17:09
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Stade 2, la quotidienne&quot;, un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

"Stade 2, la quotidienne", un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

05 janvier 2026 - 16:33

Sur le même thème...

&quot;Stade 2, la quotidienne&quot;, un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

"Stade 2, la quotidienne", un nouveau rendez-vous du lundi au samedi sur France 3 avec Fabien Lévêque

05 janvier 2026 - 16:33

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 7 janvier 2026, les invités reçus par A…

05 janvier 2026 - 13:58 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...