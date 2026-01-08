"Echappées belles" dans le Cantal samedi 10 janvier 2026 sur France 5 avec Sophie Jovillard

Samedi 10 janvier 2026 à 21:05, France 5 diffusera un numéro inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard vous emmène dans le Cantal.

Bienvenue dans le Cantal ! Ce département, l’un des moins peuplés de France, est une destination phare du tourisme vert, offrant des paysages naturels à couper le souffle. Des monts du plus grand volcan d’Europe aux vastes plateaux du Cézalier ou de l’Aubrac, en passant par des prairies dodues parsemées de vaches Salers aux grandes cornes, le Cantal a parfois des petits airs d’Amérique pour le voyageur qui rêve de grands espaces.

Ici, le climat est rude, marqué par des hivers longs et rigoureux, la pluie et la neige en quantité. Alors, quand le printemps revient, la nature et les hommes exultent.

Sophie Jovillard va tenter de comprendre comment les saisons rythment la vie et les activités des Cantalous qui, depuis la préhistoire, composent avec les éléments et entretiennent un lien très fort avec leur environnement, qu’ils respectent et préservent.

Comment les habitants du Cantal apprivoisent-ils leur environnement ? En quoi l’arrivée du printemps impacte-t-elle leur mode de vie ?

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles - Normandie, de ferme en ferme".