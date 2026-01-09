"Enquête Exclusive" dimanche 11 janvier 2026 sur M6, sommaire du magazine

recherche
"Enquête Exclusive" dimanche 11 janvier 2026 sur M6

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 9 janvier 2026 65
Dimanche 11 janvier 2026 à 23:10 sur M6, Bernard de la Vilardière présentera un numéro inédit du magazine "Enquête Exclusive" dont le thème sera : « Comment les milliards du narcotrafic infiltrent notre économie ? ».

En France, le trafic de drogue rapporte chaque année 7 milliards d’euros. Pour les narcotrafiquants, toujours plus riches, le principal défi, c’est de blanchir cet argent. Yachts de luxe, immobilier, mais aussi sociétés écrans, fausses factures, entreprises de BTP, leurs techniques sont de plus en plus sophistiquées.

Pendant plusieurs mois, les équipes du magazine Enquête Exclusive ont rencontré des narco-trafiquants à tous les niveaux de ces organisations criminelles, des dealers, des collecteurs, des « lessiveurs » professionnels. Les équipes du magazine Enquête Exclusive ont remonté la piste de réseaux de blanchiment internationaux qui permettent de sortir l’argent du pays via des sociétés écrans. Cette enquête révèle que l’argent de la drogue est partout. Il circule sous nos yeux, parfois même dans nos mains sans qu’on le sache. Coiffeurs, kebabs, épiceries, dans nos centres-villes, les équipes du magazine Enquête Exclusive ont découvert que certains de ces petits commerces sont de véritables plateformes de blanchiment. Cet argent circule vite et gangrène au quotidien des pans entiers de villes et de quartiers. Dans certains secteurs économiques comme le bâtiment, des entrepreneurs deviennent complices du narco-trafic en recyclant l’argent sale.

Pendant longtemps, police et justice se sont focalisées sur les produits, les stups. L’argent sale est beaucoup plus difficile et long à pister. Face à des criminels que la prison n’effraie plus, la nouvelle stratégie de l’État est de frapper au portefeuille. Des cellules d’enquêteurs traquent sans relâche ces fortunes du narco-business. L’an passé, 95 millions d’euros d’avoirs criminels ont été saisis. Une goutte d’eau dans un océan de cash. Alors, quelles sont les nouvelles techniques de blanchiment ? Utilisons-nous tous de l’argent généré par le trafic de drogue sans le savoir ? Comment les autorités luttent-elles contre ce fléau ?

Enquête au cœur d’une guerre sans merci contre "l’argent sale".

Dernière modification le vendredi, 09 janvier 2026 11:38
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
