"Appels d'urgence" en immersion avec la BAC d'Avignon, lundi 12 janvier 2026 sur TFX

Lundi 12 janvier 2026 à 21:10, TFX diffusera un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Agressions, alcool et conflits de voisinage : La police d'Avignon sur le pont ».

Courses-poursuites, interpellations musclées : face à la délinquance, la police d'Avignon est sans arrêt sur le pont.

Réputée pour son Palais des Papes, son festival, son célèbre pont, Avignon attire chaque année des milliers de touristes en quête de dépaysement. Pourtant, derrière cette image de carte postale, un constat alarmant. Avignon est classée parmi les villes les plus dangereuses de France. Pour faire face à la délinquance, la BAC, la Brigade Anti-Criminalité est en première ligne.

Pendant trois mois, les équipes du magazine "Appels d'urgence" ont partagé le quotidien hors du commun de ces policiers d'élite, surentrainés et spécialistes du flagrant délit.

Vous allez ainsi découvrir, le travail acharné des hommes et des femmes de la BAC dans leur traque incessante des dealers. Après un nouveau règlement de comptes qui a fait deux morts, ils ont décidé de frapper un grand coup au cœur des cités sensibles. Avec, à la clé, des saisies spectaculaires de cocaïne et de résine de cannabis !

L'autre préoccupation de la BAC, c'est l'expansion des cambriolages. Mais, difficile d'attraper les voleurs sur le fait. Entre courses-poursuites et interpellations musclées, leurs interventions se révèlent souvent délicates.