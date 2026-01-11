"Beau Geste" dimanche 11 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 11 janvier 2026 à 22:55, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Pierre Niney et Anthony Bajon à l'occasion de la sortie du film « Gourou » le 28 janvier 2026 au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés des comédiennes Valeria Bruni Tedeschi et Noémie Merlant à l'occasion de la sortie du film « Eleonora Duse » le 14 janvier 2026 au cinéma.

Beau geste rendra hommage à Paul Newman qui aurait fêté ses 101 ans ce mois-ci. Le magazine proposera un sujet sur ses actions caritatives.

La comédienne Sara Giraudeau est passée chez l'affichiste de Beau Geste où elle crie son amour pour Patrick Dewaere, Julia Roberts et ses illustres parents.

Beau geste a suivi le rappeur Abd al Malik à la réunion sur les traces d'un esclave affranchi qui intente un procès à son maître dans « Furcy, né libre » le 14 janvier 2026 au cinéma.

Beau geste vous emmènera au Festival des Arcs à la rencontre de Jérémie Renier qui a réalisé « D'un monde à l'autre », un documentaire bouleversant suite à la mort de son meilleur ami Gaspard Ulliel.