recherche
Magazines

"Beau Geste" dimanche 11 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 11 janvier 2026 128
"Beau Geste" dimanche 11 janvier 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 11 janvier 2026 à 22:55, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Pierre Niney et  Anthony Bajon à l'occasion de la sortie du film « Gourou » le 28 janvier 2026 au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés des comédiennes Valeria Bruni Tedeschi et Noémie Merlant à l'occasion de la sortie du film « Eleonora Duse » le 14 janvier 2026 au cinéma.

Beau geste rendra hommage à Paul Newman qui aurait fêté ses 101 ans ce mois-ci. Le magazine proposera un sujet sur ses actions caritatives.

La comédienne Sara Giraudeau est passée chez l'affichiste de Beau Geste où elle crie son amour pour Patrick Dewaere, Julia Roberts et ses illustres parents.

Beau geste a suivi le rappeur Abd al Malik à la réunion sur les traces d'un esclave affranchi qui intente un procès à son maître dans « Furcy, né libre » le 14 janvier 2026 au cinéma.

Beau geste vous emmènera au Festival des Arcs à la rencontre de Jérémie Renier qui a réalisé « D'un monde à l'autre », un documentaire bouleversant suite à la mort de son meilleur ami Gaspard Ulliel.

Dernière modification le dimanche, 11 janvier 2026 12:06
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

Inédit, le film &quot;Sous le tapis&quot; de Camille Japy diffusé sur France 4 mardi 13 janvier 2026 (vidéo)

Inédit, le film "Sous le tapis" de Camille Japy diffusé sur France 4 mardi 13 janvier 2026 (vidéo)

11 janvier 2026 - 12:34

Sur le même thème...

&quot;Reportages découverte&quot; : La terre de nos ancêtres, un héritage difficile, dimanche 11 janvier 2026 sur TF1

"Reportages découverte" : La terre de nos ancêtres, un héritage difficile, dimanche 11 janvier 2026 sur TF1

11 janvier 2026 - 11:39

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 11 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 11 janvier 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

10 janvier 2026 - 19:52 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...